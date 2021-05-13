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涉殺害越南籍按摩女 北院裁定潘姓外送員羈押

中央社 / 台北13日電

潘姓男子（中）涉嫌殺害黎姓按摩女，警方依殺人罪嫌送辦。聯合報記者蔡翼謙／攝影
潘姓男子（中）涉嫌殺害黎姓按摩女，警方依殺人罪嫌送辦。聯合報記者蔡翼謙／攝影

36歲潘姓外送員涉嫌殺害越南籍黎姓女子，台北市中山警分局逮捕潘男到案，今天依強盜殺人罪移送台北地檢署。檢察官複訊後聲請羈押。台北地方法院審理後，晚間裁定羈押。

警方調查，45歲越南籍黎姓女子因工作來台，民國107年成逃逸外籍移工，並輾轉承租林森北路附近大樓開設個人按摩工作室，黎女的台灣籍男友昨天上午找不到女友，前往黎女住處時發現女友已死亡。

警方組成專案小組偵辦，經調閱案發地周邊監視器後，掌握擔任外送美食員的36歲潘姓男子涉重嫌，同日晚間在新北市新店區逮捕潘男到案。

警方查出，有毒品前科的潘男常赴黎女個人工作室，案發當天，潘男先至文具店買刀械後，再找黎女；涉嫌殺害黎女後，拿走黎女手機、現金後逃逸，並變賣手機獲利。潘男涉案後持續外送工作，途中還與汽車發生車禍，導致手腳挫傷。

警方上午依強盜殺人等罪嫌將潘男移送北檢偵辦。檢察官複訊後，認為潘男涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押。北院晚間裁定羈押。

殺人 外送員

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