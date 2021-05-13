聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉殺害越南籍按摩女 北院裁定潘姓外送員羈押
36歲潘姓外送員涉嫌殺害越南籍黎姓女子，台北市中山警分局逮捕潘男到案，今天依強盜殺人罪移送台北地檢署。檢察官複訊後聲請羈押。台北地方法院審理後，晚間裁定羈押。
警方調查，45歲越南籍黎姓女子因工作來台，民國107年成逃逸外籍移工，並輾轉承租林森北路附近大樓開設個人按摩工作室，黎女的台灣籍男友昨天上午找不到女友，前往黎女住處時發現女友已死亡。
警方組成專案小組偵辦，經調閱案發地周邊監視器後，掌握擔任外送美食員的36歲潘姓男子涉重嫌，同日晚間在新北市新店區逮捕潘男到案。
警方查出，有毒品前科的潘男常赴黎女個人工作室，案發當天，潘男先至文具店買刀械後，再找黎女；涉嫌殺害黎女後，拿走黎女手機、現金後逃逸，並變賣手機獲利。潘男涉案後持續外送工作，途中還與汽車發生車禍，導致手腳挫傷。
警方上午依強盜殺人等罪嫌將潘男移送北檢偵辦。檢察官複訊後，認為潘男涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押。北院晚間裁定羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言