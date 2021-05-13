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影／新北凌晨疑討債點信號彈又傳槍響 警以車追人逮6人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市中和區今晨有一群約8人聚集街頭，隨後傳出槍響，現場疑似還施放信號彈，路口監視器畫面頓時出現紅紅的明亮火光，一群人隨即各自搭車或騎車鳥獸散，警方鎖定車號，以車追人，目前已帶回6名相關涉案人。據了解，雙方疑似追討債務起糾紛，實際相關案情現由警方進一步調查釐清中。

新北市中和警方今天凌晨4 時48分獲報，在中和區景平路上疑似有人聚集並施放煙幕彈，警方到場時，已未見有民眾聚集，但現場遺留彈殼一枚及在附近的垃圾袋內，發現一只疑似信號彈的紅色拉環。

警方不敢大意，由偵查隊鑑識人員到場進行採證。據了解，初步並未發現附近商家有遭槍擊的情況，調閱周邊監視器，發現案發當時有8人聚集在該處，但未見有明顯吵架或打鬥情形。

據了解，吳姓男子（20歲）今晨約欠債的賴姓男子（21歲）商談追討1萬2000元債務，吳男單刀赴會，不料賴男找來許姓男子（21歲）在內共7名友人助陣，雙方疑似談判破局，有酒意的許男當街引燃信號彈，現場頓時冒出明亮的紅色火光，因疑似還有人開一槍示威，雙方人馬隨即各自搭車或騎車逃逸。

中和警方獲報後，鎖定車輛以車追人，全力查緝，至中午已帶回6名涉案人，許男坦承施放信號彈，但到案6人均否認有開槍，警方目前尚在釐清相關案情，並追緝在逃的賴姓男子中。警詢後將槍砲、公共危險等罪嫌送辦。

新北中和區今天凌晨疑討債點信號彈又傳槍響，警方以車追人已逮6人到案。記者王長鼎／翻攝
新北中和區今天凌晨疑討債點信號彈又傳槍響，警方以車追人已逮6人到案。記者王長鼎／翻攝
新北中和區今天凌晨疑討債點信號彈又傳槍響，警方以車追人已逮6人到案。記者王長鼎／翻攝
新北中和區今天凌晨疑討債點信號彈又傳槍響，警方以車追人已逮6人到案。記者王長鼎／翻攝
新北中和區今天凌晨疑討債點信號彈又傳槍響，警方以車追人已逮6人到案，並在案發地點旁垃圾袋內發現已燃燼的信號彈殘骸。記者王長鼎／翻攝
新北中和區今天凌晨疑討債點信號彈又傳槍響，警方以車追人已逮6人到案，並在案發地點旁垃圾袋內發現已燃燼的信號彈殘骸。記者王長鼎／翻攝

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