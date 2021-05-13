史上最大10億元大麻在嘉義 毒嫌企業化加盟室內植栽

葉姓男子等人去年在嘉義市租屋種植大麻，以企業加盟經營模式種植、製賣大麻圖利，檢警去年底接獲情資，日前收網查緝33處據點，起出價值10億，2615株大麻及大麻花成品、製毒設備等證物，葉、陳2主嫌訊後裁定羈押禁見，嘉義地檢署今召開破案記者會，表揚承辦檢察官及員警。

台灣高檢署檢察長邢泰釗、嘉義縣長翁章梁、高檢署台南分署檢察長費玲玲、警政署長陳家欽、嘉義地檢署檢察長張曉雯，嘉義縣市警察局長廖訓誠、黃建榮，及相關承辦員警，今天都出席破案記者會，現場並展示所查扣大麻植株及相關證物，散發濃濃大麻味。

刑泰釗指出，近期疑受疫情影響，國外寄來各式包裹變多，台灣從南到北近幾個月，也陸續查獲多次千餘株大麻毒品，這次嘉義查獲2600餘株大麻是歷史最大量，讓毒品不致流入市面，對國家社會幫助良多。

嘉義地檢署表示，去年底嘉義縣警局朴子分局接獲情資，有嫌犯在嘉義種植、製作大麻，送到北部夜店飯店銷售，立即組成專案小組，由檢察官李鵬程指揮布線追查。

檢警發現，葉、陳嫌等人以每月3到4萬元，在嘉義市承租新建完工透天厝，利用左右鄰居尚未進住空窗期，在屋內二樓種植大麻，為避免大麻味外流，還將屋內門窗鎖死封住，以窗簾遮光，再購買專業植物燈培育，室內採24小時空調、抽風機保持乾燥。

葉嫌等還以類加盟企業化經營模式，向有意栽種製造大麻的犯嫌收取「加盟金」，犯嫌租屋後，葉陳等人提供相關技術及設備，指導室內以植物燈栽植大麻，收成後再自製小罐大麻花，自創大麻精品包，販售到各夜店。

嘉義檢警2月22日持搜索票，到嘉義市世賢路某透天厝查緝，警方進入透天厝二樓，發現大批大麻植株，逮捕34歲周嫌，現場又發現不明租屋契約和鑰匙，檢察官研判也是大麻工廠，當機立斷「立即搜證」，員警到另一租屋處搜查，又接續發現多處種植地點。

檢警2天搜索嘉義市、縣19處透天厝，之後交叉比對，又掌握到多名「加盟」栽種犯嫌，最後共查獲33處大麻栽種場，陸續逮捕葉、陳、周姓毒嫌共13人，查扣2615株大麻，及大麻花成品21.7公斤，並查扣栽種空調冷氣86台、現金89萬元，葉、陳2主嫌訊後聲押禁見獲准，其他11名犯嫌各以30萬元不等金額交保。