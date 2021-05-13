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高雄新興黑幫「聖興會」手段兇殘 僅因口角撞癱無辜男

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄仁武區4月一間車行遭開槍造成4人受傷，高雄市長陳其邁撂狠話要嚴查「新興幫派」，高雄市警局鎖定近年起頭的「聖興會」，上月22日直搗「聖興會」堂口，起出上百把刀械，近日又逮捕該會負責經紀公司的陳姓核心幹部及小弟等10人；陳手段兇殘，曾因和路人爆發口角，就開車衝撞再將對方打斷手腳，全案朝組織犯罪條例、殺人未遂擴大偵辦。

高雄市三民區的「聖興會」以宮廟供奉關帝聖君，成員多是從宮廟活動拉幫結黨壯大而來；上月13日，仁武區車行槍擊案，將車行作為幫眾據點的「黑仔」潘姓男子，就是聖興會旗下成員，潘曾在3月間涉嫌挾持綽號「金毛」的蔡姓男子凌虐，金毛又曾涉嫌刺傷網紅「含羞草日記」副團長超艾夾。

高市警方上月20日兵分多路，在高雄市幫眾活動據點逮捕潘男等6人到案，並直搗三民區鼎山街聖興會堂口，起獲百把剝筍刀、棍棒、手銬、腳鐐及些許毒品，日前警方經過抽絲剝繭，11日拘提「聖興會」陳姓幹部等10人到案，陳負責經紀公司運作，不排除是「聖興會」金流來源之一，警方此舉形同斬斷該會金流。

據了解，陳男年僅25歲卻手段兇殘，曾在今年4月中在路上與不認識的陳姓民眾起口角衝突，陳一言不合就率眾開車撞人，陳男不敵衝入超商躲避，陳嫌仍不罷手，率眾衝入超商打斷對方手腳，住院多日才順利出院。

警方查出，陳嫌幫眾平時在三民區、新興區活動，近半年來因債務、感情等糾紛，在高雄、屏東等地多次涉及暴力討債，還曾闖率眾闖入屏東東港一處民宅，砸毀屋內財物凌虐被害人。

今天高市警局召開記者會，市警局長率新興分局長戴台捷、鹽埕分局長蕭正松、旗山分局長游永中主持破案記者會，宣示搗破黑幫決心。除新興分局外，旗山分局也破獲陳嫌為首的暴力討債集團，檢肅陳嫌等9人到案。

警方表示，11、12日高市警方執行3案治平專案，共檢肅組織犯罪成員28人到案，查扣鎮暴槍1支、各式刀械11把、棍棒15支、甩棍4支、防彈公事包1只、毒咖啡包殘渣14包等，全案將依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送高雄、橋頭等地檢署偵辦。

高雄市警方搗破新興幫派組織「聖興會」，近日將會中陳姓幹部等10人逮捕到案，希望斬斷該會金流。圖／讀者提供
高雄市警方搗破新興幫派組織「聖興會」，近日將會中陳姓幹部等10人逮捕到案，希望斬斷該會金流。圖／讀者提供
高雄市新興、鹽埕、旗山分局近兩日破獲3起暴力犯罪集團，檢肅28人到案，查獲大批刀械及甩棍等作案工具。記者張議晨／攝影
高雄市新興、鹽埕、旗山分局近兩日破獲3起暴力犯罪集團，檢肅28人到案，查獲大批刀械及甩棍等作案工具。記者張議晨／攝影
高雄市警方搗破新興幫派組織「聖興會」，直搗該會陳姓幹部經營的經紀公司，將陳嫌等10人逮捕到案，希望斬斷該會金流。圖／讀者提供
高雄市警方搗破新興幫派組織「聖興會」，直搗該會陳姓幹部經營的經紀公司，將陳嫌等10人逮捕到案，希望斬斷該會金流。圖／讀者提供
高雄市警局長黃明昭今天親自主持破案記者會。記者張議晨／攝影
高雄市警局長黃明昭今天親自主持破案記者會。記者張議晨／攝影
高雄市警方搗破新興幫派組織「聖興會」，近日將會中陳姓幹部逮捕到案，希望斬斷該會金流。圖／讀者提供
高雄市警方搗破新興幫派組織「聖興會」，近日將會中陳姓幹部逮捕到案，希望斬斷該會金流。圖／讀者提供

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