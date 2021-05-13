自稱慈善功德會總會長私下卻暴力討債 雲警掃黑他栽了

雲林縣警局執行掃黑專案，出動276名警力，臨檢掃蕩轄內62處黑幫經營、聚合場所，並針對影響轄內治安幫派組合成員、聚眾鬥毆、暴力犯罪及非法槍械、毒品、詐欺等指標案件，全面執行查緝；日前查緝1名楊姓男子及6名共犯到案，另破獲詐欺犯罪組織集團34人，共拘提、逮捕超過60名犯罪成員及暴力、槍枝、毒品等犯嫌。

一名34歲楊姓男子去年底開始常在臉書發文從事社會公益，並自稱竹狼慈善功德會總會長，還不避嫌PO出與某政黨黨主席一起吃飯、公祭、合照等文，打造特定形象取信大眾。

楊男常出沒雲林地區，利用廟會活動滲透陣頭招募手下，再以放款高利貸、暴力討債等方式逼迫被害人簽本票，檢警日前查緝楊嫌及共犯等7人到案，一併查扣2支斧頭、1支折疊刀、6張借據、1張本票及1本帳冊等證物。

據了解，楊男吸收6名手下後，從台中強押一名被害人回到雙親家中毆打，並要求其雙親代替償還16萬元債務，加上每年高達18萬元的利息，其年邁雙親擔心受怕報案，才讓該案曝光；警方詢後依組織犯罪、妨礙自由、傷害、重利等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

警方另查緝3人為首的幫派組合，破獲6件妨害秩序、聚眾鬥毆案36人，2件槍枝犯罪案4人，10件毒品案12人，1件詐欺集團34人，6件車手案6人，4件其他犯罪5人，並起獲5枝改造手槍、8包海洛因毒品、25包安非他命毒品、159包毒咖啡包等證物。