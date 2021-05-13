夜間取締機車未開車燈 南警意外查獲毒品咖啡包
方姓男子昨晚9點多騎機車行經台南市中西區金華路與尊王路路口，未開大燈，被巡邏員警發現攔停取締告發，並查獲方持有一包毒品咖啡包，內含三級毒品卡西酮由警方擴大調查咖啡包的來源。
台南市警二分局中正派出所警員邱漢文及楊淯鈞昨天晚上9點20分執行巡邏勤務，在中西區金華路與尊王路路口，發現一 輛機車未開大燈交通違規，上前攔停取締告發。
駕駛方姓男子（26歲）自知法網難逃，主動自身著褲子後側口袋交付違禁器，當場查獲方持有毒品咖啡包1包，呈3級毒品卡西酮陽性反應，依違反刑法毒品罪嫌法辦（超過法定6公克）。方持有毒品咖啡包部分，由偵查隊擴大溯源中。
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