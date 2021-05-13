夜間取締機車未開車燈 南警意外查獲毒品咖啡包

台北市中山區40歲黎姓按摩女子遭殺害案，警方昨天晚上逮補36歲潘姓嫌犯，查出潘是黎的恩客，認為潘是向黎要錢不成痛下殺手，偷走黎錢包內3000元，還將她的手機變賣7000，警方今天早上依強盜殺人罪嫌將黎送辦。

2021-05-13 11:52