快訊

獨／國軍駐美F-16首批返國 已由夏威夷飛關島

中山區割頸殺人魔殺人後繼續騎車送外送 還出車禍摔車

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山區40歲黎姓按摩女子遭殺害案，警方昨天晚上逮補36歲潘姓嫌犯，查出潘是黎的恩客，因缺錢向黎痛下殺手，偷走黎3000元，還將她的手機變賣7000。另外，潘是外送員，前晚犯案後，隔天還繼續外送員工作，甚至外送一半在台北市出車禍，遭逮時右手臂還有摔車造成的血跡，警方今天早上依殺人罪將潘送辦。

警方調查，潘嫌（36歲）前晚8點到黎位於中山區林森北路一棟大樓的6樓工作室，疑因缺錢，趁黎在洗澡，從背後持水果刀割頸部殺害，隔天將黎的手機變賣，繼續送外送。

潘嫌坦承，他作案前到民生西路一家五金行買水果刀，帶著水果刀去找黎，但水果刀是原本要給母親切水果用；找上黎後，是因遭黎賞巴掌，一怒之下才殺人。警方認為他未交待口角原因，又攜帶水果刀進門，研判是預謀殺人。

潘嫌昨天下午2點多，在台北市送外送餐點時與一輛轎車發生車禍，當時他的身分尚未被警方確認，交通分隊做完筆錄讓他離開，昨晚7點多潘在家中遭逮補到案。

潘遭逮當下，他的2名女兒及母親在場，當下他未坦承犯行，警方將潘帶到房間詢問，潘才坦承。警方偵詢時，潘講到「2個女兒沒有爸爸」這句話痛哭，他供稱自己離婚，有2女及母親要養，缺錢下才強盜黎的財物。

潘嫌（右）昨晚遭在家中遭逮，他殺人後還騎機車送外送出車禍。記者蔡翼謙／攝影
潘嫌（右）昨晚遭在家中遭逮，他殺人後還騎機車送外送出車禍。記者蔡翼謙／攝影

殺人 北市 外送員

延伸閱讀

前載2歲女 後有警熊抱 拒捕摔車

玩命送餐！台中第一季外送員2死1698傷 議員要市府介入

北市中山區越南按摩妹陳屍浴室 脖子有勒痕疑他殺

外送平台服務崛起 台灣餐飲市場受益還受害？

相關新聞

中山區割頸殺人魔殺人後繼續騎車送外送 還出車禍摔車

台北市中山區40歲黎姓按摩女子遭殺害案，警方昨天晚上逮補36歲潘姓嫌犯，查出潘是黎的恩客，因缺錢向黎痛下殺手，偷走黎30...

影／抓到了！台中「狗王」暗夜燒20車 清晨公墓落網

台中市西屯區永福路一帶在今天凌晨3時許傳出火警，20輛汽機車起火燃燒，經滅火後，無人員傷亡，警方調閱周邊監視器，發現火災...

影／中和景平路傳槍響！8人凌晨聚眾街頭疑施放煙幕彈 警偵辦

國內新冠肺炎疫情蔓延，新北市傳出多人染疫，市長侯友宜昨天宣布即日起新北市轄內十類特定行業暫停營業，全市大型連鎖KTV全部...

86歲老婦闖軌遭撞斃 孫子心痛「她只是重聽、行動慢」

台鐵402車次太魯閣號，從樹林開往知本列車，10日上午7時11分時，在頭城到礁溪間東正線吉祥路平交道，撞及一名闖入軌道的...

怕黑吃黑「防彈公事包」不離身 高雄警瓦解暴力集團

高雄市鹽埕分局掃蕩黑幫，今破獲以裡姓主嫌為首的暴力討債集團，其中，集團內的陳姓男子，疑似擔心遭到「報復」，隨身攜帶國安單...

影／暗夜燒21輛汽機車 台中「狗王」辯：我蹲那邊大便

台中市西屯區永福路今天凌晨3時許傳出汽機車火警，21輛汽機車遭祝融，警、消查出全案疑為人為縱火，今天清晨循線查獲綽號「狗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。