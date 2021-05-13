中山區割頸殺人魔殺人後繼續騎車送外送 還出車禍摔車

台北市中山區40歲黎姓按摩女子遭殺害案，警方昨天晚上逮補36歲潘姓嫌犯，查出潘是黎的恩客，因缺錢向黎痛下殺手，偷走黎3000元，還將她的手機變賣7000。另外，潘是外送員，前晚犯案後，隔天還繼續外送員工作，甚至外送一半在台北市出車禍，遭逮時右手臂還有摔車造成的血跡，警方今天早上依殺人罪將潘送辦。

警方調查，潘嫌（36歲）前晚8點到黎位於中山區林森北路一棟大樓的6樓工作室，疑因缺錢，趁黎在洗澡，從背後持水果刀割頸部殺害，隔天將黎的手機變賣，繼續送外送。

潘嫌坦承，他作案前到民生西路一家五金行買水果刀，帶著水果刀去找黎，但水果刀是原本要給母親切水果用；找上黎後，是因遭黎賞巴掌，一怒之下才殺人。警方認為他未交待口角原因，又攜帶水果刀進門，研判是預謀殺人。

潘嫌昨天下午2點多，在台北市送外送餐點時與一輛轎車發生車禍，當時他的身分尚未被警方確認，交通分隊做完筆錄讓他離開，昨晚7點多潘在家中遭逮補到案。