快訊

北市中山區按摩女遭割喉殺害 警逮1熟客坦承犯案

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

線上賭博因疫情化整為零藏民宅 刑事局北、中破據點

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局近日在北部與中部，掃蕩「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」等跨境賭博網站平臺，查獲24名嫌犯到案，今日對外說明。

刑事局電信偵查大隊網路巡邏時發現，跨境賭博網站「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」將網站架設在加拿大等國家，企圖逃避追查，並在台灣成立管理部門，負責接單國內及大陸地區民眾上網投注美日職棒、籃球、賽馬、彩票等博弈內容，自2018年到現在，已交易超過新台幣上億元，網站經營恐怕也涉及詐欺或其他洗錢犯罪。

警方經過4個多月網路追查、金流分析與跟監埋伏，順利掌握北部施姓主嫌（37歲）招募賴姓等5名工程師，將「金合發娛樂城」等網站研發中心設立於台北市，透過網路經營賭博下注，中部也查緝大陸知名「熊貓體育」運動賽事賭博網站在台經銷商，並逮捕陳姓男子（34歲）等4名客服人員。

警方鎖定位於北市、新北市、台中市、南投縣、彰化縣等21處犯罪地點，近日陸續查獲「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」跨境賭博網站平臺，並查獲24名嫌犯到案。

警方發現，因疫情期間民眾熱衷線上投資，也讓博弈事業營收大增，且這些賭博網站以化整為零方式，仿造企業防疫作法將以往集合式管理方式改變為人力散布於北、中各處，嫌犯改成以自宅或租賃小型辦公室來方式進行博弈犯罪，以避免疫情擴散及躲避檢警查緝。

警方表示，賭博網站為洗錢、詐欺及黑幫暴力犯罪等重要金流，警方清查發現，部分賭博網站甚至研究最新加密貨幣(如:泰達幣USDT)作為掩飾金流或清算用途，警方後續將再擴大追查有無幫派介入從事協助洗錢等情事。

刑事局破獲線上賭博平臺。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲線上賭博平臺。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲線上賭博平臺。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲線上賭博平臺。記者廖炳棋/翻攝

賭博 洗錢 警察

相關新聞

新北萬里石角沙灘驚見女浮屍 著黑衣黑褲死因待查

新北市萬里區石角沙灘今天有民眾發現疑似浮屍，先在海域載浮載沉，後來又卡在礁石上，海巡人員救上岸後發現已經死亡，死者為60...

鐵鎚惡徒高雄街頭公然襲警 檢方依殺人未遂聲押

高雄市三民二分局鼎山派出所董姓警員，昨下午6時許在大順二路與民族一路口執行交整勤務時，突然洪姓男子持鐵鎚從後方突襲，董員...

中山越南按摩女遭殺害 警逮捕1熟客坦承作案

中山區40歲黎姓按摩女中午被發現陳屍住處，警方今天晚上在新店逮捕嫌犯潘姓男子，潘嫌坦承犯行，警方查出2人多年前就認識，近...

中山按摩妹命案監視器畫面遭洗掉 警採到1指紋比對嫌犯

台北市中山區林森北路一棟大樓6樓的分租套房，今天早上9點多驚傳命案，從事色情按摩的黎姓越南籍女子倒臥套房臥室，警消到場發...

國際販毒集團海運280公斤愷他命 橋檢當場查獲逮12人

橋頭地檢署日前接獲國際情資，疑有販毒集團利用海運方式走私毒品並通過台灣領海，橋頭地檢組成專案小組全力偵辦，於興達港外海登...

慟！2男下班後聚會...卻因精神不濟高速自撞 同赴黃泉

雲林縣台78線東西向快速道路斗南交流道匝道口，今天清晨3點多發生一起自撞事故，車上2名駕駛及乘客雙亡；警方排除酒駕，根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。