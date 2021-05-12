線上賭博因疫情化整為零藏民宅 刑事局北、中破據點

刑事警察局近日在北部與中部，掃蕩「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」等跨境賭博網站平臺，查獲24名嫌犯到案，今日對外說明。

刑事局電信偵查大隊網路巡邏時發現，跨境賭博網站「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」將網站架設在加拿大等國家，企圖逃避追查，並在台灣成立管理部門，負責接單國內及大陸地區民眾上網投注美日職棒、籃球、賽馬、彩票等博弈內容，自2018年到現在，已交易超過新台幣上億元，網站經營恐怕也涉及詐欺或其他洗錢犯罪。

警方經過4個多月網路追查、金流分析與跟監埋伏，順利掌握北部施姓主嫌（37歲）招募賴姓等5名工程師，將「金合發娛樂城」等網站研發中心設立於台北市，透過網路經營賭博下注，中部也查緝大陸知名「熊貓體育」運動賽事賭博網站在台經銷商，並逮捕陳姓男子（34歲）等4名客服人員。

警方鎖定位於北市、新北市、台中市、南投縣、彰化縣等21處犯罪地點，近日陸續查獲「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」跨境賭博網站平臺，並查獲24名嫌犯到案。

警方發現，因疫情期間民眾熱衷線上投資，也讓博弈事業營收大增，且這些賭博網站以化整為零方式，仿造企業防疫作法將以往集合式管理方式改變為人力散布於北、中各處，嫌犯改成以自宅或租賃小型辦公室來方式進行博弈犯罪，以避免疫情擴散及躲避檢警查緝。