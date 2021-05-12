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國際販毒集團海運280公斤愷他命 橋檢當場查獲逮12人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

橋頭地檢署日前接獲國際情資，疑有販毒集團利用海運方式走私毒品並通過台灣領海，橋頭地檢組成專案小組全力偵辦，於興達港外海登檢蒙古籍郵輪，當場查獲280公斤愷他命，訊後將郵輪外籍船長及船員共12人向法院聲押獲准。

橋檢接獲國際情資疑有販毒集團走私毒品，立即指派緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘與海巡署偵防分署鳳山查緝隊、澎湖海巡隊、第十一岸巡隊及高雄市警察局鹽埕分局、苓雅分局等單位組成專案小組全力偵辦。

專案小組調查發現，該蒙古籍郵輪裝載毒品後，今年3月初從馬來西亞出海，3月19日凌晨4時許行經台灣經濟海域，船上共有印尼籍船長及船員（印尼籍8人及馬來西亞籍3人）共12人，並查獲毒品愷他命280公斤。

適逢新冠肺炎疫情，專案小組先等12人實施隔離檢疫14天後，再由檢察官進行訊問，訊後依涉犯毒品危害防制條例第4條第3項運輸第三級毒品等罪嫌重大，且均有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方配合印尼、馬來西亞等緝毒單位循線追查毒品上游，加上隔離檢疫，遲至今天才發布新聞，檢方提醒，協助販毒集團走私毒品。運輸、製造或販賣第三級毒品，最重可判處七年以上有期徒刑，當民眾發現有運輸、製造或販賣毒品犯行，可踴躍向各地方檢察署或司法警察機關檢舉，共創無毒家園。

橋頭地檢署3月接獲國際情資有販毒集團運毒行經台灣經濟海域，當場查獲280公斤愷他命。記者陳玫伶／翻攝
橋頭地檢署3月接獲國際情資有販毒集團運毒行經台灣經濟海域，當場查獲280公斤愷他命。記者陳玫伶／翻攝
橋頭地檢署3月接獲國際情資有販毒集團運毒行經台灣經濟海域，當場查獲280公斤愷他命。記者陳玫伶／翻攝
橋頭地檢署3月接獲國際情資有販毒集團運毒行經台灣經濟海域，當場查獲280公斤愷他命。記者陳玫伶／翻攝

毒品 販毒 走私

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