聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵鎚惡徒高雄街頭公然襲警 檢方依殺人未遂聲押
高雄市三民二分局鼎山派出所董姓警員，昨下午6時許在大順二路與民族一路口執行交整勤務時，突然洪姓男子持鐵鎚從後方突襲，董員後腦杓有2公分撕裂傷口，幸無生命危險。警方組成專案小組全力追緝，昨深夜22時58分許在洪男返回左營區住家途中將他逮捕，洪被逮時渾身酒氣，辯稱是酒後「意識不清」襲警，今警方移送高雄地檢署後，檢方下午依殺人未遂、加重妨害公務等罪向法院聲押
警方調查，洪嫌作案時穿著黑色上衣、淺色牛仔褲，先騎機車至民族一路口與銀杉路口，隨後再以步行方式，慢慢走至董員後方，趁董姓員警忙於交整時，突然拿出備妥的鐵鎚，往董員後腦杓重擊，兩人一度扭打至民族路中央。
後來洪嫌朝董員身上丟棄作案鐵鎚後，隨後跑往機車方向騎車逃逸，警方事後組成專案小組，以車追人掌握洪嫌身分，最後趁洪騎車返回左營區住處時上前逮捕，案發不到5小時就宣布破案。
據悉，洪遭逮後辯稱是酒後「意識不清」才會持鐵鎚襲警，昨天洪男深夜遭警方逮捕時，渾身充斥酒氣，被逮捕前帶著酒意騎車返家，但洪與董姓警員互不相識，兩人並未恩怨，洪在警詢時對於警方詢問全程拒答，今警詢後依涉嫌殺人未遂、加重妨害公務及公共危險等罪，移送臺灣高雄地方檢察署，檢方認為洪嫌對於案情避重就輕，今下午向法院聲押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言