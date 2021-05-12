鐵鎚惡徒高雄街頭公然襲警 檢方依殺人未遂聲押

高雄市三民二分局鼎山派出所董姓警員，昨下午6時許在大順二路與民族一路口執行交整勤務時，突然洪姓男子持鐵鎚從後方突襲，董員後腦杓有2公分撕裂傷口，幸無生命危險。警方組成專案小組全力追緝，昨深夜22時58分許在洪男返回左營區住家途中將他逮捕，洪被逮時渾身酒氣，辯稱是酒後「意識不清」襲警，今警方移送高雄地檢署後，檢方下午依殺人未遂、加重妨害公務等罪向法院聲押

警方調查，洪嫌作案時穿著黑色上衣、淺色牛仔褲，先騎機車至民族一路口與銀杉路口，隨後再以步行方式，慢慢走至董員後方，趁董姓員警忙於交整時，突然拿出備妥的鐵鎚，往董員後腦杓重擊，兩人一度扭打至民族路中央。

後來洪嫌朝董員身上丟棄作案鐵鎚後，隨後跑往機車方向騎車逃逸，警方事後組成專案小組，以車追人掌握洪嫌身分，最後趁洪騎車返回左營區住處時上前逮捕，案發不到5小時就宣布破案。