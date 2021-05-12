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影／台灣3通緝犯從印尼遣返 台中警方全套防護衣因應

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局在昨晚10時許，從桃園機場接押由印尼遣返的3名詐欺通緝犯，不過因應疫情升溫，警方不敢大意，要求三人都需穿著警方提供的防護衣、口罩、手套等防疫設備，搭乘「防疫專用勤務車」後，返回台中市第四警分局的隔離詢問區接受詢問，全案在檢方視訊訊問後，解送台中看守所隔離。

台中市第四警分局在昨天晚間10時許，前往桃園機場第一航廈，接壓黃姓、邱姓、林姓男子等3名通緝犯，三人分別被台中、桃園地檢署發布通緝，三人因護照失效被查獲，而被遣返回台。

三人雖無明顯病徵，但因應新冠肺炎疫情升溫，第四警分局要求警員、通緝犯都一律穿著防護衣、口罩、手套等防疫裝備，搭乘分局準備的「防疫專用勤務車」，三名通緝犯被帶回分局後，在分局規劃、通風良好的「防疫隔離偵詢區」，進行詢問，詢問完後再由台中、桃園地檢署的檢察官以視訊方式複訊，3人在檢方訊畢後，裁定3人都解送到台中看守所的「簡易隔離處所」隔離。

台中市第四警分局表示，人犯送看守所後，勤務人員返回防疫隔離偵詢區，立即實施清潔、消毒，依穿脫防護衣、口罩、手套作業程序，卸防疫裝備，再立即清潔、消毒，並封存防疫裝備，交由專業醫療清潔公司處置。

另外，有關隔離偵詢區、專用勤務車等，都會實施清潔、消毒，並設置管制區，管制人、車進入。此案的辦案人員，也要實施自主健康管理教育，每日3次測量體溫，並由主官、管每日慰詢，關懷身體健康狀況，而嫌犯在受戒護時，在員警也在周邊保持一定安全距離，以免疫情擴散。

台中市第四警分局，昨晚從桃園機場接押3名從印尼遣返回台的通緝犯，因應疫情升溫，警方要求通緝犯身穿全套防護衣，以免疫情擴散。圖／讀者提供
台中市第四警分局，昨晚從桃園機場接押3名從印尼遣返回台的通緝犯，因應疫情升溫，警方要求通緝犯身穿全套防護衣，以免疫情擴散。圖／讀者提供

通緝 台中市 桃園機場

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