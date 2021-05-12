影／電影「角頭」演小弟現實也是小弟 中警掃黑抓85人

台北市松山警分局日前傳出黑衣人闖派出所砸電腦，引發輿論譁然，台中市警局展開掃黑行動，截至今日止，已執行2波掃黑專案，查獲簡姓、陳姓男子為首的不法集團，帶回涉案85人，其中陳的2個手下，還曾經參與電影「角頭浪流連」的拍攝，在片場擔任跑龍套小弟的角色，全案經妨害自由、恐嚇取財等罪，移送台中地檢署後，檢方命簡3萬、陳10萬交保，其餘涉案人獲交保、請回。

台中市刑大偵五隊在6日查獲陳姓男子（44歲）為首的暴力討債集團，帶回涉案陳等6人，據查陳在去年去年間涉嫌利用霸佔營業場所、強簽本票、發放不實傳單等方式恐嚇被害人，使被害人心生畏懼不敢報案，經警方獲報後，與被害人接觸，安撫情緒，被害人才願意報案，講述遭恐嚇經過。

經調查，陳與共犯6人中，其中有2人還曾在去年電影「角頭浪流連」中扮演跑龍套的小弟角色，沒想到現實人生，二人也真的從事暴力、恐嚇等不法犯行，讓承辦檢警感嘆「人生如戲」，另外檢警搜索時，也發現陳等人的住處、車內都有許多大甲媽遶境帽、壓轎金，每年都會跟大甲媽繞境，不過檢警也當場規勸陳等人「歹路不要走，媽祖是不會保佑的」。

另外台中市刑大偵七隊則是在今年4月間，查獲簡姓男子（46歲）為首的暴力集團，簡自稱是天道盟太陽會幹部，涉嫌在去年11月間，在台中市參與俗稱「四支刀」撲克牌賭局，簡賭輸數萬元後，翻臉不認，假借地上掉一張牌，指控遭人詐賭，藉此向參與賭局的另名被害人，恐嚇200萬，被害人不從，簡即率北部天道盟、竹聯幫、中山聯盟等幫眾10餘人，逼被害人簽本票，簡的一名小弟還是涉及台北市信義區殺警案的中山聯盟成員之一。

檢警偵辦發現，簡除恐嚇取財外，還在去年4月間，以買到假口罩的易糾紛為藉口，對一名廠商設局，將廠商強關屋內限制行動自由，恐嚇需賠償300萬元，逼簽賠償協議書，全案報請檢察官指揮後，在今年4月間展開搜索、拘捕，帶回簡等涉案11人，並依法送辦。