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北市中山區男模會館出現幫派討債 中山分局每天2次臨檢
竹聯幫紋滸會李姓會長在台北市中山區M男模會館擔任男公關經紀，日前他帶9名男公關向另名男公關討債，將對方囚禁、痛毆、逼拍裸照，警方日前逮捕10人送辦。案發後中山分局針對M男模會館每天實施2次高強度臨檢，分局長許頌嘉今天深夜親自帶隊，結合消防安檢人員實施第三方警政，打擊黑道幫派。
中山分局表示，面對黑道幫派，警察機關絕不容忍，籲其勿心存僥倖，將持續實施「三打掃黑」策略，為社會治安創造安居環境，包括迅速緝獲滋事份子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭。
李姓會長因王姓男模積欠3名男公關10萬元，他幫其討債，找來3男加另外6名男公關共10人，日前將王男押到中山區一間旅館拘禁，強拍裸照、痛毆、逼做體能運動、強灌可樂。
王男不堪折磨，簽下百萬本票，李等人再拿本票找王的親友要款，3天後拿到30萬，王才獲釋。警方本月7日趁李和朋友唱歌時逮人，依傷害、妨害自由、恐嚇取財與組織等罪嫌移送。
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