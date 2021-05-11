調查局年度銷毀毒品 法務部長見證完成
調查局今日下午3點在台北市木柵垃圾焚化廠公開銷毀全國獲案毒品，為2021年全國反毒活動揭開序幕。法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠等人見證完成銷毀作業。
調查局指出，1993年起，依據行政院核定「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。
2020年經法院判決確定，獲核發處分命令應銷毀各類毒品計6076件，重量212公斤776.87公克，於110年度執行公開銷燬，因銷燬毒品數量龐大，總箱數239箱為歷年之最。
調查局為維護毒品運送安全，特協請臺北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局派員協助調查局北部地區機動工作站及警衛組同仁，全程執行安全戒護，並調派臺北市及新北市調查處同仁，協助待銷燬毒品之裝卸運送。
本年度銷毀毒品中，包含海巡署107年12月於臺東破獲當時臺灣史上最大大麻田案，該案犯嫌承租一甲地荖葉園種植794株大麻，單此一案件之獲案毒品就有118箱之多。
4月29日在臺灣高等檢察署黃檢察官士元監督下，協同消費者文教基金會黃董事長怡騰、毒藥物防治發展基金會鄧執行長昭芳執行清點，毒品證物經確認無誤後予以封緘，並逐箱簽證。
調查局表示，今邀請法務部長蔡清祥主持，並與調查局長呂文忠共同啟動銷毀程序，所有毒品證物在臺灣高等檢察署檢察官王金聰、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳等人共同見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷毀作業。
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