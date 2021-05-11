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潑蟑2犯嫌涉當詐欺車手遭拘提 3萬交保

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

許姓男子、曹姓男子本月3日，持兩大袋櫻桃紅蟑螂丟擲鉅星匯國際宴會廳，一行人5人逃逸後，遭警方依恐嚇罪嫌逮捕送辦。不料。昨天刑事局發現詐欺集團兜售廉售3C產品，詐騙民眾匯款，不法獲利至少100萬元。許、曹2人因涉嫌擔任車手領錢，遭依法送辦，今傍晚檢察官訊問後，以各3萬元交保候傳。

刑事局根據165反詐騙專線資訊發現，詐欺集團上網販售藍芽耳機、充電線等3C產品，收到買家匯款後不出貨，由車手集團領款，至少有20人受騙，被騙金額共約1百萬元，其中1人以「假投資」名義遭騙約50萬元。

警方調查，20歲許男、20歲曹男加入車手集團，今年3、4月起在北市大同、中山區的ATM多次提領，每天可獲得千元報酬。警方昨天晚上持拘票，至士林、北投住處，逮捕2人到案，今日依照詐欺罪嫌移送士林地檢署複訊，檢察官訊後諭令各3萬元交保。

本月3日晚上7時許，許男、曹男騎機車到新生北路鉅星匯國際宴會廳，持2袋裝滿櫻桃紅蟑螂的塑膠袋往2樓大廳門口丟擲，隨後共乘機車逃逸；26歲吳姓男子、17歲游姓少女現場拍照，拍完搭上21歲蔡姓男子休旅車離開。專案小組5日晚間全數逮捕5名犯嫌，犯嫌聲稱，受人委託向餐廳老闆吳政男索討1500萬債務，才會潑蟑螂犯案，全案依照恐嚇、妨害名譽罪嫌送辦。

台北市義警餐會遭丟擲蟑螂，5名犯嫌落網，其中許姓（左）、曹姓（右）男子交保；刑事局查出，兩人涉嫌擔任詐團車手，拘提到案。記者李奕昕／攝影
台北市義警餐會遭丟擲蟑螂，5名犯嫌落網，其中許姓（左）、曹姓（右）男子交保；刑事局查出，兩人涉嫌擔任詐團車手，拘提到案。記者李奕昕／攝影

車手 詐欺 蟑螂

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