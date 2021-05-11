潑蟑2犯嫌涉當詐欺車手遭拘提 3萬交保

許姓男子、曹姓男子本月3日，持兩大袋櫻桃紅蟑螂丟擲鉅星匯國際宴會廳，一行人5人逃逸後，遭警方依恐嚇罪嫌逮捕送辦。不料。昨天刑事局發現詐欺集團兜售廉售3C產品，詐騙民眾匯款，不法獲利至少100萬元。許、曹2人因涉嫌擔任車手領錢，遭依法送辦，今傍晚檢察官訊問後，以各3萬元交保候傳。

刑事局根據165反詐騙專線資訊發現，詐欺集團上網販售藍芽耳機、充電線等3C產品，收到買家匯款後不出貨，由車手集團領款，至少有20人受騙，被騙金額共約1百萬元，其中1人以「假投資」名義遭騙約50萬元。

警方調查，20歲許男、20歲曹男加入車手集團，今年3、4月起在北市大同、中山區的ATM多次提領，每天可獲得千元報酬。警方昨天晚上持拘票，至士林、北投住處，逮捕2人到案，今日依照詐欺罪嫌移送士林地檢署複訊，檢察官訊後諭令各3萬元交保。