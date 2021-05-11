桃園18歲男賣彩虹菸有悔意 販毒7年以上重罪變緩刑

彩虹菸示意圖。圖／報系資料照 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康 桃園吳姓男子剛滿18歲自稱要賺錢竟販毒，向上游批彩虹菸以每支300元賣出，警方循線逮人在彩虹菸驗出第三級毒品「3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」；法院審酌，吳犯後坦承、販毒量輕微，每支僅賺50元利潤，考量他年輕識淺等給予兩度減刑，依販毒罪判1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，吳男去年7月10日晚上10點多，和古姓、彭姓買家相約桃園區一處土地公廟，吳將摻有列為三級毒品「3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」的彩虹菸，以每支300元價格，各賣給古、彭1支，後來警方接獲線報在吳住家查獲剩餘的香菸，檢方依販賣第三級毒品罪嫌起訴。

審理時，吳男坦承不諱，與古、彭證詞相符，並有路口監視器、查扣毒品等證物，且吳也自稱，當初他向上游以4500元購入18支彩虹菸，再以每支300元價格賣出，每支大約賺50元，法院認定他主觀上確實有營利意圖，考量吳在始終坦承自白，予以減刑

法院審酌，本案吳男被查獲販賣2根彩虹菸賺取600元，每支利潤僅有50元，且含有第三級毒品的價量甚微，根據吳自稱的獲利模式，顯屬賺取微利得交易型態，與毒品大盤、中盤相比，對社會危害尚非甚鉅，且他僅販賣1次行為，依刑法59條情堪憫恕再予以減刑。

法院也認為，修正後販賣第三級毒品是7年以上重罪，吳男沒有前科、素行良好，案發時年僅18歲，可見他年輕識淺、智慮未深，因一時失慮而犯重罪，犯後已知認錯，經過這次偵審程序應無再犯之虞。

法院審理後，依犯賣第三級毒品罪判吳男有期徒刑1年10月，緩刑5年，並應向公益團體提供240小時勞務，緩刑期間交付保護管束。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康