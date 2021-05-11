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影／外籍移工洗劫自家房東 交房租千元鈔券露餡
台南市柳營區吳姓房東本月3日遭蒙面歹徒侵入住宅洗劫，涉案竟是自家外籍房客（移工），案發3小時後落網，破案關鍵原來是洗劫的鈔票編號露餡，警方訊後依強盜罪嫌送辦。
據悉，59歲吳姓被害人將房屋樓上承租給柳營工業區外籍移工使用，自己住樓下房間。5月3日凌晨4點多，睡夢中遭潛入屋內的歹徒以衣物蒙住臉部，搜刮口袋中的金錢3萬2000元，歹徒頭戴頭套，研判是外籍移工。
約3小時後，菲律賓籍25歲房客拿房租給吳姓房東，因吳平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現這名移工所歸還的紙鈔，就是自己遭搶的紙鈔，立即私下報警。
警方獲報趕至，菲律賓籍25歲房客坦承因缺錢鋌而走險，對此想當後悔。警方訊後移送台南地檢署偵辦，經台南地方法院裁定收押。
新營分局長斯儀仙呼籲，聘用外籍移工，雇主應加強管理與宣導，多加關心外籍移工在台生活狀況，鼓勵從事正當健康休閒活動，切勿沾染賭博、毒品或酗酒等惡習而鋌而走險觸法。
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