影／外籍移工洗劫自家房東 交房租千元鈔券露餡

台南市柳營區吳姓房東本月3日遭蒙面歹徒侵入住宅洗劫，涉案竟是自家外籍房客（移工），案發3小時後落網，破案關鍵原來是洗劫的鈔票編號露餡，警方訊後依強盜罪嫌送辦。

據悉，59歲吳姓被害人將房屋樓上承租給柳營工業區外籍移工使用，自己住樓下房間。5月3日凌晨4點多，睡夢中遭潛入屋內的歹徒以衣物蒙住臉部，搜刮口袋中的金錢3萬2000元，歹徒頭戴頭套，研判是外籍移工。

約3小時後，菲律賓籍25歲房客拿房租給吳姓房東，因吳平日習慣留意身上一疊紙鈔中第1張紙鈔編號，赫然發現這名移工所歸還的紙鈔，就是自己遭搶的紙鈔，立即私下報警。

警方獲報趕至，菲律賓籍25歲房客坦承因缺錢鋌而走險，對此想當後悔。警方訊後移送台南地檢署偵辦，經台南地方法院裁定收押。