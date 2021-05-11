吃感冒藥呈現毒品反應 法官判無罪

台東縣黃姓男子有吸毒前科，去年被驗出尿液中有可待因成分，檢警認定他再度吸毒而移送法辦。但當事人喊冤，指事前只吃了止痛藥和感冒藥。台東地方法院法官調查檢驗報告，發現其中雖有可待因 ，卻未驗出嗎啡，認定檢警誤判，判他無罪。

檢警調查指出，黃姓男子去年4月接受毒品列管人口尿液檢驗，結果呈現鴉片類可待因陽性反應，但無嗎啡成分，認定他再度吸毒，所以移送法辦。

但黃姓男子聲稱，他因感冒和牙痛，在接受驗尿前一天曾服用止痛藥和感冒液，當天早上又服用感冒糖漿，並未吸毒。而且牙痛已有一陣子，平均每天服用1瓶。

法官調查發現，他服用的藥品中，有種知名的感冒藥含有可待因成分，一定期間內服用，尿液會代謝出可待因。如果吸毒應該會同時呈現嗎啡和可待因成分，且嗎啡成分會大於可待因，和驗出的結果不符，認定他並未吸毒，判決無罪。