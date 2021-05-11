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侯友宜向黑幫宣戰 新北警掃蕩竹聯幫育仁會
警方獲報竹聯幫育仁會在雙北滋事，新北市政府警察局刑事警察大隊及北市文山第二分局共組專案小組，經數月跟監蒐證，日前將竹聯幫育仁會中和王姓分會長（22歲）及廖姓幫眾等9人拘提到案，並查扣玩具槍、電擊棒、球棒、刀械、毒品等證物，全案詢問後移送台北地檢署偵辦。
警方調查，竹聯幫育仁會為新興幫派勢力，平日以恐嚇取財及暴力討債為主要經濟來源，並吸收年輕幫眾壯大幫派地位，多次於雙北率眾滋事。
警方查出，王姓分會長今年2月間率眾前往北市尋仇，途徑新店時，只因路人看了他一眼，引他不爽，竟持棍棒、刀械毆打成傷。他接著前往北市文山區某公司暴力討債，持棍棒砸店、丟擲鞭炮等。
案經新北市刑警大隊、新店分局及文山第二分局共組專案小組，並報請台北檢察官指揮偵辦，經數月跟監蒐證，掌握具體不法事證。本月10日規劃40名警力在中和、土城、樹林、新莊、板橋等區展開收網行動，並將主嫌王男及成員共9人逮捕到案，目前全案移送台北地檢署偵辦。
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