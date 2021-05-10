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桃園移工手刃同鄉 法院裁定羈押不禁見

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區9日晚間發生移工弒同鄉命案，2名泰籍營造工人疑因酒後口角，移工阿塔朝同鄉胸口猛刺2刀後逃逸，被刺者傷者不治，凶嫌隨後被逮，法院今宣布羈押，不禁見。

桃園地方法院表示，涉犯殺人罪嫌之移工，經法官詢問後，涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之事實，有羈押之必要，應予羈押，但無禁見。

兇嫌阿塔（37歲）與死者西瓦（26歲）是合法來台的泰國籍移工，同在營造公司工作，據傳平時感情便不睦，9日晚間20時許2人疑似酒後因生活瑣事爆發口角，阿塔竟憤而抄起水果刀朝西瓦的左胸猛刺2刀，隨即逃逸，西瓦送醫後仍傷重不治。

轄區大園分局警方在事發地點附近搜索，於同日23時許在一處草叢內發現藏匿3小時的阿塔，並起出凶刀與血衣，逮捕送辦。桃園地院今晚宣布兇嫌阿塔羈押，不禁見。

桃園地方法院宣布，移工阿塔羈押不禁見。圖／本報資料照
桃園地方法院宣布，移工阿塔羈押不禁見。圖／本報資料照

移工 殺人 命案

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