桃園移工酒後爆口角 朝同鄉胸口猛刺2刀斃命

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區昨晚發生移工弒同鄉命案，2名泰籍營造工人疑因酒後口角，加上平時感情不睦，其中1人持水果刀往同鄉胸口猛刺2刀後逃逸，被刺者送醫急救無效，警方於3小時後在事發附近草叢找到兇嫌及作案刀具，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

死者西瓦（26歲）與兇嫌阿塔（37歲）都是合法來台的泰國籍移工，同在某營造公司工作，據傳平時感情便不睦，昨（9日）晚20時許2人疑似酒後因生活瑣事爆發口角，阿塔竟憤而抄起水果刀朝西瓦的左胸猛刺2刀，隨即逃逸。

周圍同鄉見狀，趕緊撥打119報案，救護人員將身受重傷的西瓦送往桃園醫院新屋分院，然因傷勢過重，經急救無效後於22時27分宣告不治。

轄區大園分局警方為捉拿逃逸兇嫌，在事發地點附近搜索，果然於23時許在一處草叢內發現藏匿3小時的阿塔，並起出行兇使用的水果刀和沾了死者血跡的衣物，警詢後全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

圖為桃園地檢署。本報資料照
圖為桃園地檢署。本報資料照

殺人 移工 命案

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桃園泰國移工爆兇殺命案 1移工遭同鄉猛刺2刀身亡

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