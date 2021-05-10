桃園泰國移工爆兇殺命案 1移工遭同鄉猛刺2刀身亡

桃園市觀音區26歲泰國籍男子西瓦與37歲同鄉男子阿塔，昨天晚上喝酒後，疑因曬衣生活瑣爭吵，阿搭酒後持水果刀，朝西瓦的左胸連刺2刀，造成西瓦當血流如注，傷重不治，警方深夜將躲在附近草叢的阿塔逮捕起出凶刀、血衣，今天全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方相驗釐清死因後帶回聲押。

檢警調查，西瓦與阿塔同是泰國籍同鄉人，兩人都是一家營造公司合法申請來台工作，常與其他同鄉移工，外派其他工地工作，移工同住在觀音區濱海路威武一處移工宿舍，西瓦與阿塔2人平時相處不和，昨天晚上8時25分，西瓦在酒後與阿塔疑因曬衣服瑣事爭吵。

阿塔爭執暴怒下，持一把水果刀朝西瓦的左胸連刺2刀，發現西瓦不支倒地後，情急害怕逃逸，宿舍同鄉移工發現報案，119消防人員緊急將西瓦送醫急救，由於西瓦被刺中胸部，深及內臟，失血過多，宣告不治。