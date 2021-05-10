三峽警凌晨破鶯歌擲骰子賭場 查扣槍毒還有發現2通緝犯
新北市三峽警分局鳳鳴派出所接獲通報，在鶯歌區鶯桃路某處疑有經營賭場並持有大量毒品，昨日下午埋伏監控後，今日凌晨攻堅，現場破獲賭場查扣骰子賭具及賭資逾10萬，另有海洛因、安非他命、大麻等多項毒品，以及改造手槍、子彈35顆，事後將45歲陳男為首的13人移送法辦。
鳳鳴派出所指出，先前已多次布線前往事發地點蒐證，發現陳男涉有重嫌，也向地方法院申請搜索票獲准。
昨天下午鳳鳴派出所同仁先埋伏監控，等到凌晨時一舉攻堅，現場人贓俱獲，在2樓發現賭資13萬4千元與骰子、監視器、點鈔機等工具。
另外現場也查扣19包近60克海洛因、13包重87克安非他命及1包大麻與多項吸食、注射工具。
而警方也在1樓發現2支改造手槍與子彈35發，以及空氣槍2支、二氧化碳氣瓶與改槍工具追查後發現其中2名嫌犯吳男(42歲)、林女(35歲)都是通緝犯，一併解送。
三峽分局偵查隊長蔡調坤表示，總計連陳男在內，共13人涉嫌違反賭博、毒品、槍枝等罪嫌，送往新北地檢署偵辦，其中兩名通緝犯另行歸案。
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