太魯閣號出軌親屬急詢台鐵遭回「去問神明」 她怒轟：太惡毒

台鐵太魯閣號出軌事故釀逾200人死傷。本報資料照片

台鐵太魯閣號上月2日發生重大出軌事故，造成逾200人死傷，事發迄今1個多月，台鐵也於本月8、9兩日召開懇談會議，向罹難者家屬報告調查、改革進度及相關賠償事宜。不料昨晚（9日），為太魯閣號罹難者進行遺體修復的「76行者」團隊發言人王薇君卻在臉書憤怒揭露，有罹難者家屬表示事故當天焦急向台鐵詢問狀況，不僅頻頻碰壁、還得到「去問神明看看」的回應，讓王薇君直呼「太誇張」。

王薇君臉書發文揭露，昨日在台鐵懇談會議中，一位罹難者家屬向她傾訴，在得知出軌事故發生後，當下便撥打台鐵的電話，連續1小時都打不進去、永遠都佔線。結果好不容易打進去後，詢問相關訊息卻遭人員回應「抱歉不曉得耶」、「你是要不要打電話去問一下」、「或親自跑一下」，使人在台北的罹難者家屬當下相當錯愕，但仍親自向6家醫院打探消息。

親屬焦急之下也親自至台鐵旅客服務中心詢問，然而服務人員不僅再次請家屬自己打聽、要求家屬「憑車票」登記尋人，最後甚至問一句「小姐妳要不要去萬華？」。一開始家屬還不解其意，隨後服務人員解釋道「去龍山寺擲筊問神明看看，請求神明保佑啊！」，讓王薇君聽完簡直不可置信，怒批「（台鐵）工作人員是這樣對待我們家屬的嗎？」，直呼真的「太誇張、太惡毒」。