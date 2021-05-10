北巿警界風波 陳家欽：沒考慮換掉陳嘉昌

北市警界風波多，日前傳警政署長陳家欽有意換掉北巿警察局長陳嘉昌，但遭台北巿長柯文哲擋下。陳家欽今天表示，沒有考慮要換掉陳嘉昌，他快退休，這時還需要他穩定北巿治安。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、調查局、警政署、海巡署、關務署等首長列席就「從國內毒品氾濫問題，檢討毒品查緝作為」進行專題報告，並備質詢。除了毒品議題，大部分立法委員詢質均聚焦在台北巿警界近日發生中崙派出所遭黑衣人闖入、北投分局借提人犯以及潑蟑事件等案件。

立法委員鄭麗文詢問陳家欽，「最近這一個月內有去找柯文哲嗎？柯文哲對外證實你有去找他，要換掉陳嘉昌？」陳家欽回答，沒有去找柯文哲，並沒有考慮要換掉陳嘉昌，陳嘉昌快退休，這段時間還需要陳嘉昌來穩定台北巿治安，「我也必須支持協助他趕快穩定」。

立法委員費鴻泰則詢問陳家欽，松山分局之亂、北投分局之亂，然後千蟑之亂，三亂嚴重破壞警方多年來的努力，不要碰到內政部長徐國勇、台北巿長柯文哲，就不敢做決定。陳家欽回答，「沒有這回事，該處理我會處理」，並提及松山分局長已調職，職等有降。

另一方面，多名立法委員於臨時提案表示，有鑑於行政院相關部會，內政部、法務部、教育部、財政部及國防部等都是反毒、防毒及緝毒的相關部會，在統合執行等須跨部會，請法務部評估成立「緝毒署」的可能性，並於半年內提供委員會參酌。提案獲通過。

毒品部分，調查局報告指出，109年查扣毒品總淨重1758.78公斤，較108年減少4915.79公斤，查獲減少的原因經研析是受疫情影響，販毒集團成員入出國境不便，連帶影響毒品貨源的聯繫，轉而以快遞、郵包化整為零方式走私；關務署指出，海關今年1月至4月緝獲毒品為253.97公斤，多以空運快遞貨物及郵包少量夾藏闖關。

調查局指出，大麻類毒品在國內市場需求自108年起逐漸攀升，109年大麻查獲總量較107年增長23%，109年因疫情影響，除部分新興毒品外，傳統毒品均呈現負成長，大麻類案件卻不減反增，毒販除以精緻農業方式栽種大麻，也以國際郵包快遞模式闖關，造成109年下半年自美加地區夾藏大麻類毒品案件暴增4成以上，109年查獲大麻郵包佔所有毒郵包案件數達44.97%，今年1月至4月則為31.25%。