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男駕車闖路檢被搜出制式槍彈 陳其邁：加強肅槍掃黑
高雄市苓雅分局昨天清晨執行路檢時，碰到曾姓男子駕車硬闖，曾男後來在四維一路、福德二路口與一輛Uber碰撞，未等警方到場就棄車逃逸，警方在車上搜出41發子彈，昨晚逮捕曾男時另查獲制式貝瑞塔手槍、子彈7發；高雄市長陳其邁今治安會報後重申警方將加強「肅槍」，尤其涉及組織犯罪將列為追查重點。
高雄市政府今舉行治安會報，由陳其邁主持，他表示，針對新興幫派掃黑跟監控，酒駕臨檢從嚴以及肅槍，是警方執法重點，尤其幫派分子，若涉及組織犯罪，將列為追查重點。
昨天曾姓男子疑似持槍，行經中正二路攔截點時，未遵守警方指示就駕車逃逸，最後與一輛Uber碰撞，陳其邁表示，道路盤查過程他要求警方提高警覺，不僅落實酒駕盤查，還要針對車內物品、可疑分子尤其槍枝提高警覺。
至於高市警方肅槍滿意度如何，陳其邁則說，他絕對支持警察同仁，也要求警方針對槍枝要大力掃蕩。
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