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爭撫養權糾紛亮槍 新北警逮3人送辦

中央社 / 新北10日電

一名陳姓男子疑因孩子撫養權問題，和陳姓前女友發生糾紛，他昨天竟夥同2名友人埋伏，開車衝撞陳女和同事共乘機車，並持甩棍、BB槍攻擊。警方據報迅速逮捕陳嫌3人，訊後送辦。

新北市淡水警分局今天表示，9日下午4時許獲報，指稱淡水區大忠街與北新路口有汽機車交通事故，雙方起爭執並疑似有人亮槍。

警方據報到場，初步調查發現，45歲陳姓男子和26歲陳姓女子曾為男女朋友，兩人育有一子，因撫養問題有糾紛。

陳男找來41歲蔡姓女子、40歲黃姓男子助陣，由黃男駕車在事發現場埋伏，一看到陳女搭同事機車出現，便開車衝撞，並分持甩棍及BB槍攻擊被害人，黃男隨即駕車逃逸。

警方啟動攔截圍捕，在淡水區中山北路一段將黃男攔查到案，黃男一度企圖駕車衝撞警方，員警立即將他拉下車，並起獲改造手槍1支、空氣BB槍1把、子彈數顆及毒品海洛因、針頭、電子磅秤等證物。全案於詢後依違反槍砲、毒品、傷害及恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

淡水 毒品

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