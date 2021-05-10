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心碎母親節！黃暐瀚曬媽媽70大壽燦笑照 悲曝3天抓64起酒駕

聯合新聞網 / 綜合報導

黃暐瀚貼出母親七十大壽時的慶祝照片。圖／取自臉書
黃暐瀚貼出母親七十大壽時的慶祝照片。圖／取自臉書

資深媒體人黃暐瀚母親日前不幸遭酒駕撞死，昨日適逢一年一度的母親節，黃暐瀚在臉書發文，悲傷表示「原本今天晚上我應該是和大哥大嫂，與媽媽在一起吃飯慶祝母親節的。但這頓飯吃不成，媽媽已經不在了」。他表示，光是南部一個縣市，過去臨檢3天就逮到64起的違規酒駕，可見酒駕依然猖獗。

黃暐瀚9日在臉書發文，貼出慶祝母親70大壽時的照片，直呼「那晚，媽媽笑得好開心！」他表示，「三個多月前大哥、大嫂、我跟太太與三個小孩，一起幫媽媽過了她的七十大壽。媽媽最愛過節，超喜歡切蛋糕，記得那天大家都笑得好開心」。

他表示，「原本今天晚上我應該是和大哥大嫂，與媽媽在一起吃飯慶祝母親節的。但這頓飯吃不成，媽媽已經不在了」。

黃暐瀚說，「媽媽已經走了五天，過去五天，全台取締酒駕大執法，沒想到，酒駕依舊猖獗。光是南部一個縣市，臨檢三天就逮到64起的違規酒駕，台灣人到底為什麼會有那麼多人喝酒開車喝不怕？」

他表示，「2013年，台大女醫師曾御慈事件，曾經引發社會對酒駕的憤怒與重視；八年過去，才驚覺台灣酒駕、依舊存在。顯然，這麼些年過去，我們的社會，並沒有得到教訓」。

黃暐瀚指出，「除了傷痛，我這幾天一直在腦海反覆思索的是，如何減少降低，下一個酒駕受害者的出現？能不能不再有任何一條寶貴的生命，這樣無意義地消逝？這需要大家一起來努力。願天下每一位母親，母親節、平安」。

許多網友湧入該篇貼文為黃暐瀚鼓勵打氣，立委蔣萬安留言「暐瀚哥保重。針對防制酒駕，我會盡快提出修法草案，期盼未來不再有家庭因為酒駕而破碎，不再有人承擔酒駕奪走親人生命的痛苦及哀傷。持續為您及黃媽媽祈禱，一切平安！」

立委顏寬恒也說，「暐瀚兄，媽媽不論在哪，只要看到我們平安，祂就安心了；我們必須發揮自身影響力，繼續遏止酒駕歪風，讓法制完備、讓酒駕消失，加油！」

酒駕 黃暐瀚 母親節

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