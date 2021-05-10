影／耍狠開車撞人亮槍恐嚇 被捕卻變孬鬼吼：警察打人

新北市1名黃姓男子幫朋友出頭，昨天在淡水區開車衝撞女子還亮槍恐嚇，警方稍後發動攔截當街強勢圍捕，黃嫌卻裝無辜對著大街上行人鬼吼鬼叫：警察打人啊！警察打人啊！稍後被搜出改造手槍、子彈、海洛因毒品。

警方是在昨天下午4時許接獲報案，指稱淡水區大忠街113巷與北新路96巷口發生交通事故，引發肢體衝突且有人亮槍。員警趕抵現場得知持槍嫌犯已駕車逃離，立刻通報攔截圍捕，稍後在淡水區中山北路一段逮捕黃嫌，黃嫌一度還想駕車衝撞警方。

此案原來是因為45歲陳姓嫌犯與26歲陳姓前女友育有1子，兩人分手之後為了孩子的監護權鬧翻，昨天下午陳嫌夥同40歲黃嫌、41歲蔡女共乘1輛轎車，埋伏在大忠街113巷附近，等到26歲陳姓前女友和22歲陳姓男子共乘機車出現。

黃嫌竟駕車猛然由後衝撞，把陳女等2人連帶機車撞飛彈向路邊倒地，幸好被害人僅輕微擦挫傷無生命危險，但陳嫌和黃嫌立刻趨前分持甩棍及手槍欲攻擊前女友，雙方激烈口角進而引發肢體衝突。

警方獲報趕抵時，黃嫌已駕車逃離，但沒多久即被強勢拖出車外壓制，當時他仗著車上沒有違禁品，當街鬼吼大叫：警察打人啊！引起路人錄影上傳臉書社團，卻被形容：台灣的警察真的太溫柔了。意指逮捕嫌犯還這麼客氣。