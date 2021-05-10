41發子彈散車內駕駛跑了 高雄警追肇逃男查獲制式槍彈

一輛白色轎車昨天清晨在高雄市路口與陳姓男子駕駛的Uber轎車碰撞，失控衝入一旁騎樓，駕駛未等警方到場棄車逃逸，警方搜索車內找到41顆子彈，研判駕駛攜槍逃亡，經調閱監視器畫面，確認逃逸的曾姓男子身分，昨晚在高雄市小港區逮捕曾男，另由曾帶至三民區陳姓友人住處，在屋內搜出貝瑞塔制式手槍1支及子彈7顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

昨天清晨3時至6時許，警方在高雄市中正二路與福德二路口執行路檢勤務，曾男駕駛轎車經過時未遵從警方攔檢隨即加速逃逸，行經福德二路口與四維一路交叉路口時，為躲避警方闖紅燈，撞上陳姓男子駕駛的Uber轎車，曾男轎車衝入騎樓半毀，但未等警方到場就棄車往四維路方向逃逸。

Uber駕駛陳姓男子受輕傷無大礙，他打電話報警，警方抵達原以為酒駕肇逃，但隨後在白色轎車地上、座椅發現大量未擊發子彈，立即通知鑑識人員採證清點，總數41顆，因藏有大量子彈卻未見槍枝，懷疑曾男攜槍逃逸。警方事後組成專案小組，確認曾男身分、行蹤後，持拘票、搜索票，在昨晚間7時30分於小港區港順街一帶當場壓制逮捕曾姓犯嫌。