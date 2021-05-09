台中溪邊烤肉溺水2死 溺斃童母：兒子遭抓下水

台中市太平區頭汴坑溪今天中午傳出27歲陳姓男子與7歲李姓男童溺水意外。圖／台中市消防局提供

中市李姓與陳姓家庭，今天前往太平山區烤肉，陳男與李姓男童不慎溺斃；李母表示，當時兒子落水，丈夫原本已要救上岸，兒子卻遭溺水的陳男抓下水，雖立即求援仍是這樣的結果。

今天是母親節，李姓男童與家人前往溪邊烤肉，卻不慎落水溺斃。李母接受媒體採訪表示，當時兒子看到爸爸下到溪邊玩水時，也靠近岸邊想要下水，她立即跟兒子說「危險不要下去」，兒子聽話準備要離開岸邊，卻不慎踩到青苔滑倒落水。

李母表示，當時丈夫見狀靠近要將兒子拉起，就在拉著兒子靠近岸邊準備上岸時，陳男突然溺水，情急下抓住兒子，反而將兒子也一起抓下水，沒多久2人消失在水面，立即呼救並打電話報案，沒想到卻是這樣的結果。

李父表示，雖然陳男已經死亡，仍會向陳男的家屬究責求償。

台中市消防局今天中午12時32分接獲報案指出，太平區北田路靠近北田大橋旁頭汴坑溪，有2人溺水急需救援，派遣太平及車籠埔分隊，出動消防車3輛、救護車2輛，與消防人員23名前往搶救。

消防人員表示，到場時發現27歲陳男與7歲李姓男童落水，現場水域約4米深，救難人員陸續將2人救起，但都無生命跡象，分別送往國軍台中總醫院與長安醫院搶救，急救後仍不治。

警方查出，李姓男童與父母、姨父等6人，今天上午前往頭汴坑溪旁烤肉，李姓男童父親的友人陳男也與妻子到場，雙方一共8人在溪邊烤肉。警方已到場採證釐清案發原因，並報請檢察官相驗死者遺體。