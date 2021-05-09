7人駕帆船抵安平港不耐檢疫久候 過來人：台灣人被寵壞

7名台籍人士從馬來西亞駕駛帆船航行4800公里，昨天抵達台南，指責各單位互踢皮球，讓他們無法入境，經市府衛生局長許以霖等人在現場協助至凌零，終於順利踏上國土，而過程也引發討論，有人支持、有人不以為然，「在國外讓你等三天以上都屬正常」，認為沒有經過正常程序申請就想馬上上岸，「台灣人被寵壞了」

台南市長黃偉哲今天也表示，機場、港口都一定的入境管制，不能買一台飛機就想直接開進桃園機場，海上航行也是一樣，當然歡迎國人返國，但有一定的程序，疾管署假日雖然沒上班，但昨天還是到現場協助檢疫，歡迎國人但還是希望大家守法一點。

7名台籍人士在馬來西亞購買二手動力帆船a votre sante號，3月31日從馬國蘭卡威啟航，穿越麻六甲海峽、南海昨天上午抵達安平港，據悉，船在行經東沙島附近時發生故障，衛星通訊也故障，所幸在海巡署協助下，順利返台，原本先前往高雄興達港，後來被要求轉往國際港，才再開到安平，但因為情況緊急，也來不及循正常的進港報關程序。

一般進港要有入港程序與檢疫，目前又正在疫情中，船員一度打電話給負責的疾管署，對方卻表示假日沒人上班，「要等到星期一」，讓船員相當不滿，而透過岸上友人反應此事，引發關注，許以霖昨晚6時許趕到現場，協助聯絡，一直到凌晨兩點多才離開，船員也在等候10多小時後終於上岸，目前5人前往居家檢疫所，2人留在船上。

船長陳嘉峰今天怒氣消除，感謝疾管署與港務局等單位給予的協助；許以霖則表示，雖然檢疫不是市府的權責，7名船員也都不是台南人，但還是協助協調，「事情處理好了就好」。