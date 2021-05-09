影／警方掃黑 竹聯幫會長男公關凌虐討債被抓

刑事警察局上周破獲詐騙機房及黑幫暴力討債等案件，表示近期在警方強力掃蕩幫派犯罪組織下，已查獲含竹聯幫、天道盟、四海幫等不法幫派分子55人（共8案），警方強調，儘管近日幫派分子滋事不斷，從松山分局事件到潑蟑之亂，但警方有強勢執法決心，更打算從斬斷黑幫經濟命脈著手，針對幫派的資金來清查，黑幫從事非法犯罪活動如線上賭博、網路詐欺、色情直播等，獲取不法資金後，暗中壯大勢力，警方說，錢不是萬能，但沒有錢是萬萬不能，決心斬斷幫派資金來源，才能給黑幫迎頭痛擊。

刑事局偵二大隊日前接獲情資，李姓男子（26歲）本來是竹聯幫地堂成員，近來對外自稱是竹聯幫紋滸會會長，平時在男模店當幹部，自己也當男公關，他另指揮手下成員從事暴力討債，偵二大隊會同新北市警方組成專案小組。

警方調查發現，曾擔任男公關的王姓男子，去年2月曾向同事借款數十萬元未還，3名被借錢的男公關找上李嫌幫忙，李嫌找來9名小弟及男公關一起出面討債，藉勢強加利息逼迫王立刻還錢，王無力償還，李嫌令小弟將王拘禁在旅館內，任由手下輪番毆打凌虐，更強拍裸照揚言散布，王心生畏懼被迫簽立上百萬元本票，李嫌得逞後率手下持本票找被害人親友勒索代為還款，親友籌款支付數十萬元後，被關三天的王才被釋放。

警方蒐證後，7日持拘票及搜索票拘提李嫌等10人到案，搜索查扣手機等證物，全案依傷害、妨害自由、恐嚇取財與組織等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

刑事局偵四大隊日前接獲線報，蔡姓男子等人以「假公安」方式詐騙民眾，警方與新北市、桃園市等警方共組專案小組，這個月5日兵分多路，前往桃園、新北等地執行拘提搜索，逮捕蔡嫌等6人到案。

警方查扣手機、筆電、聯通網卡、人頭卡、不法所得新台幣2萬5千餘元等證物，詢後依詐欺及組織等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。