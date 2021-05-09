影／撒冥紙、丟雞蛋討債 南投警破暴力犯罪集團

南投縣近期傳有幫派份子為牟取不法暴利，在魚池等地以撒冥紙、丟雞蛋等方式暴力討債，甚至恐嚇取財，至少2人以上受害，警方為此組成專案小組，逮捕何姓主嫌等9人將其依法送辦，今召開破案記者會宣示對「幫派犯罪零容忍」決心。

警方調查，該名何姓主嫌為從他人債務糾紛牟取暴利，鎖定相關債務人進行討債，但為讓人心生恐懼，組織號召聚眾至對方住家索討債務，並以撒冥紙、丟雞蛋等方式來恐嚇取財，其犯罪足跡遍及中部地區等地，行徑囂張，南投縣也有人受害。

集集警分局近期就獲報，以何男為首的不法犯罪組織到其轄管某處民宅，以同樣的撒冥紙、丟雞蛋等方式討債，而為徹底瓦解由何男為首的不法犯罪組織，該分局立刻組成專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦後，歷經數月蒐證於5日收網。

集集警方5日串連刑警大隊、少年警察隊、南投分局、信義分局，以及台中市警局太平分局同步在南投、台中等地執行同步搜索，從何嫌及其同夥住家、車輛或據點查扣帳冊、本票等相關證物，同日也將何男等9人拘提帶回偵辦。

南投縣警方從何男一行人住家及據點查扣之不法本票及現金高達500多萬元；警方表示，訊後，將何姓主嫌等9人依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌，移請台灣南投地方檢察署偵查，相關案情已由承辦檢察官釐清中。