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債務糾紛 高市男子持瓦斯槍傷人遭送辦

中央社 / 高雄9日電

高雄市發生一起積欠工程款不滿對方談及債務問題時語氣不佳，而相約談判，王男氣憤難消而持瓦斯槍擊傷被害人林男，警方依傷害罪將王嫌送辦。

楠梓分局右昌派出所今天指出，7日凌晨3時許，於萬昌街保齡球館前發生1起犯嫌持瓦斯槍傷人案，經出動快打警組到場，被害人林男（30歲）的左手中、食指中間遭瓦斯槍擊傷，不過被害人以皮肉傷婉拒就醫。

警方專案小組調查，犯嫌王男（32歲）前年尚有一筆工程餘款未清，林男於王嫌打電話談及債務問題時，兩人有爭議，林男坦言因喝酒，語氣較重，引發王男不滿，於是在兩人相約談判，王男持瓦斯手槍到場射擊5發，其中1發擊中被害人左手中、食指間致傷。

警方於事後調閱監視器發現1輛紅色自小客涉案，經一路追緝到鳳山區一帶，經蒐證後報請檢方並聲請拘票於8日逮捕王嫌。王嫌坦承犯案說是一時氣憤才持瓦斯槍傷人，深感後悔。警方依傷害罪將王嫌送辦。

警方重申嚴正執法，任何違法情事都會依法究辦，籲勿逞兇犯案，以免後悔莫及。

傷害罪 槍擊 債務

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