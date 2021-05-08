快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕駛帆船未申報入安平港 7人體溫正常將前往居家檢疫

聯合報 / 記者鄭維真邵心杰／台南即時報導

7名台籍人士3月底從馬來西亞購買二手帆船，今天上午駛入安平港時被岸巡人員發現未申報入港計畫，岸巡旋即與衛福部疾病管制署聯繫，結果船家抗議疾管署以「太臨時了」為由，等了十幾個小時才有人來檢疫，氣得批政府互推皮球。台南市衛生局長許以霖接獲消息後，晚間趕到安平港，目前已協助疾管署等人員到場檢疫，7人體溫都正常，稍後船隻將開往高雄興達港，有專車載往居家檢疫。

7人從馬來西亞購買二手帆船，希望推廣海洋教育，同時挑戰航行「2590」海哩。不過，船家表示，11天前從東沙返台，帆船卻沒有動力，結果半漂回家鄉台灣卻面臨互踢皮球的窘境，今晨停靠高雄興達港，海巡稱防疫規定要停靠商港，所以他們駛至安平亞果碼頭，聯繫疾管署回是港務局業務，港務公司又稱停靠位置並非在指定的港務區，無法同意入港，後來疾管署到晚上才抵達檢疫，讓他們很生氣。

目前該艘帆船停泊在安平商港7號碼頭管制區，海巡署台南第一一岸巡隊指出，一般進入商港流程是海關、移民、檢疫及安檢4項流程，海巡署負責安檢部分，已檢查完畢，船隻部分沒有問題。

衛生局長許以霖表示，7人體溫都正常，目前正在填寫入境相關資料，稍後會由專車載往居家檢疫，也有要求船家立即找人來清潔消毒。

7名台籍人士3月底從馬來西亞購買二手帆船，今天上午駛入安平港時被海巡人員發現未申報要入港的計畫，海巡立即與中央疾病管制署聯繫，目前該船已停泊在管制區。記者鄭維真／翻攝
7名台籍人士3月底從馬來西亞購買二手帆船，今天上午駛入安平港時被海巡人員發現未申報要入港的計畫，海巡立即與中央疾病管制署聯繫，目前該船已停泊在管制區。記者鄭維真／翻攝

海巡署 衛生局 馬來西亞

延伸閱讀

福建暫停台胞入閩檢疫便捷通道

觀察站／黑鍋怎麼甩 政府都有責任

港府宣布接種2劑新冠疫苗滿14天 可縮短檢疫期

勞力士 X 國際帆船大獎賽（SailGP）第二賽季 即刻揚帆

相關新聞

悲傷母親節…女雞農撞車 18歲長子亡

許姓女雞農母親節前一天駕駛廂型車載著長子、次子及兩名友人，行經彰化縣芳苑鄉芳寮路與斗苑路頂後段巷口時，撞擊陳姓男子駕駛的...

駕駛帆船未申報入安平港 7人體溫正常將前往居家檢疫

7名台籍人士3月底從馬來西亞購買二手帆船，今天上午駛入安平港時被岸巡人員發現未申報入港計畫，岸巡旋即與衛福部疾病管制署聯...

驚！7台人從馬來西亞買船未申報入港 海巡穿防護衣搜查

7名台籍人士3月底從馬來西亞購買二手帆船，接著出發開回台灣，今天上午駛入安平港時被海巡人員發現，立即與中央疾病管制署聯繫...

台東知名地瓜酥女老闆前夫 驚傳在老店樓上輕生

台東市一間地瓜酥老店樓上出租房間，驚傳1名男房客輕生多時，警方據報封鎖現場，初步調查死者為地瓜酥老闆的周姓前夫，現場沒有...

影／悲傷母親節！要去養雞場工作 女雞農出車禍二子一死一重傷

彰化縣芳苑鄉許姓女農民今天駕駛廂型車載兩個兒子和朋友，將到附近養雞場工作，在芳寮路與斗苑路頂後段720巷的路口，撞上通過...

廂型車女駕駛對撞轎車被甩出車外 母親節前夕痛失18歲愛子

彰化縣芳苑鄉162線旁的芳寮路和產業道路，今天路口發生廂型車和轎車對撞的車禍，廂型車側翻，女性駕駛人被甩出車外，幸運受到輕傷，女駕駛坐在副駕駛座的18歲青年卻卡在車內，當場失去生命跡象，這起車禍造成疑似一死和確定四輕傷的慘劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。