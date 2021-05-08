駕駛帆船未申報入安平港 7人體溫正常將前往居家檢疫

7名台籍人士3月底從馬來西亞購買二手帆船，今天上午駛入安平港時被岸巡人員發現未申報入港計畫，岸巡旋即與衛福部疾病管制署聯繫，結果船家抗議疾管署以「太臨時了」為由，等了十幾個小時才有人來檢疫，氣得批政府互推皮球。台南市衛生局長許以霖接獲消息後，晚間趕到安平港，目前已協助疾管署等人員到場檢疫，7人體溫都正常，稍後船隻將開往高雄興達港，有專車載往居家檢疫。

7人從馬來西亞購買二手帆船，希望推廣海洋教育，同時挑戰航行「2590」海哩。不過，船家表示，11天前從東沙返台，帆船卻沒有動力，結果半漂回家鄉台灣卻面臨互踢皮球的窘境，今晨停靠高雄興達港，海巡稱防疫規定要停靠商港，所以他們駛至安平亞果碼頭，聯繫疾管署回是港務局業務，港務公司又稱停靠位置並非在指定的港務區，無法同意入港，後來疾管署到晚上才抵達檢疫，讓他們很生氣。

目前該艘帆船停泊在安平商港7號碼頭管制區，海巡署台南第一一岸巡隊指出，一般進入商港流程是海關、移民、檢疫及安檢4項流程，海巡署負責安檢部分，已檢查完畢，船隻部分沒有問題。