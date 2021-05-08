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驚！7台人從馬來西亞買船未申報入港 海巡穿防護衣搜查
7名台籍人士3月底從馬來西亞購買二手帆船，接著出發開回台灣，今天上午駛入安平港時被海巡人員發現，立即與中央疾病管制署聯繫，由於須待移民署人員處理辦理入境手續，才能由衛福部疾病管制署人員檢疫，再進行居家檢疫，台南市衛生局長許以霖接獲消息隨即前往關切，目前事件還在處理中。
徐姓等7名台籍人士，3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買來的二手帆船遊艇，要開回台灣，途中經過幾個港口補給，最後一次則是11天前從沙巴港離開往台灣行駛。
據悉，今天上午7時多，一行人要駛入台南安平港，停靠在亞果遊艇碼頭，人員要下船時遭拒，海巡人員發現後，穿防護衣上船檢查才發現這艘船並未申報要入港的計畫，經與衛福部疾病管制署連繫，目前該船已駛往港警碼頭，正待移民署人員處理辦理入境手續，才能由衛福部疾病管制署人員檢疫，再入境居家檢疫。
台南市政府表示，雖然事屬衛福部疾病管制署權責處理單位，但衛生局長許以霖接獲消息後，已親自到現場關心，協助疾管署處理中。
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