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菸盒竟是電子磅秤 台南警方觀察入微追出毒品

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「這是菸盒？」台南市警六分局專案小組，昨在高雄市毒品溯源時，在40多歲、綽號「阿憲」男子住處發現一只外形有如外國菸盒，拿起卻沉甸甸地，打開後發現原來是電子磅秤。專案小組認有磅秤，即可能有毒品，果然不出所料，追出海洛因16.1公克、安非他命55.89公克及分裝、吸食工具，訊後將依毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

台南市警六分局本月初偵辦毒品案時，依藥腳所稱向上溯源，發現毒品來源來自「阿憲」的詐欺通緝犯。警方成立專案小組，比對多筆資料，發現他藏身於高雄市三民區住處，立即跨轄南下高雄逮人。

警方逮捕「阿憲」時，發現一只外國菸盒，仔細觀察後卻又不是菸盒，拿起來則有重量，打開後才發現原來是電子磅秤，幸好員警觀察入微，才識破菸盒中另有玄機。因此，員警更加確信現場可能有毒品，進而在現場查獲海洛因16.1公克、安非他命55.89公克、毒品吸食工具、分裝袋等物。

然而，阿憲對毒品來源語多保留，昨天下午隨案將他移送高雄地檢署偵辦外，持續追蹤調查毒品來源。

警方查獲海洛因16.1公克、安非他命55.89公克、磅秤、毒品吸食工具、分裝袋等物。記者邵心杰／翻攝
警方查獲海洛因16.1公克、安非他命55.89公克、磅秤、毒品吸食工具、分裝袋等物。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局專案小組訊後，將綽號「阿憲」男子依毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局專案小組訊後，將綽號「阿憲」男子依毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。記者邵心杰／翻攝
台南警方毒品溯源時，幸好員警觀察入微，才識破菸盒中另有玄機，進而追出海洛因及安非他命等毒品。記者邵心杰／翻攝
台南警方毒品溯源時，幸好員警觀察入微，才識破菸盒中另有玄機，進而追出海洛因及安非他命等毒品。記者邵心杰／翻攝
警方逮捕「阿憲」時，發現一只外國菸盒，仔細觀察後卻又不是菸盒，拿起來則有重量，打開後才發現原來是電子磅秤。記者邵心杰／翻攝
警方逮捕「阿憲」時，發現一只外國菸盒，仔細觀察後卻又不是菸盒，拿起來則有重量，打開後才發現原來是電子磅秤。記者邵心杰／翻攝

毒品 高雄市 通緝

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