聽新聞
test
0:00 / 0:00
法官認為仍有逃亡可能 孫安佐再困台灣8個月
資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐在美國製槍未遂案件，去年遭士林地方法院限制出境、出海，孫曾回應媒體「想出國散散心」，不過士林地方法院本月5日認為孫有逃亡可能，二度延長他的出境、出海限制8個月。
孫安佐違反槍砲條例去年9月26日遭士林地院以有出國能力、所犯罪行非輕、難以排除日後畏罪逃亡到國外可能，裁定限制出境、出海8個月，時間至今年5月25日。
士林地院今年3月17日召開準備程序庭，仍認為孫有高度逃亡可能，根據以往經驗，有多次是被告的家人在台灣，被告仍潛逃。
士林地院審酌，該案尚未完成審理程序，若未持續將孫限制出境、出海，孫若逃亡，將影響刑案審判，故二度裁定孫限制出境、出海8個月。
孫安佐2018年在美國留學時，上網購買槍枝、子彈、揚言恐嚇學校，在寄宿家庭遭查扣手槍槍組裝物件和制式子彈，全案經父母孫鵬狄鶯跨海救子，孫安佐認罪協商後，美國法院判決恐怖威脅罪及持移民簽證之外國人非法持有彈藥罪有罪，孫服刑238日遭遣返。
2018年12月11日，孫入境台灣後隨即配合檢方調查，檢方認為我國對於槍枝子彈部分，孫在美國未遭審判，我國具有審判權，去年8月依未經許可製造手槍未遂罪嫌將孫起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言