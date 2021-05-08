新莊警巡邏見可疑賓士車輛懸掛假車牌 搜索赫見藏槍彈

兩人以壓克力變造車牌。記者柯毓庭／翻攝

36歲吳姓男子前天晚間11時許開車載著51歲張男到新北市新莊區八德街準備拜訪友人，被警方發現車牌變造，要求兩人下車搜索，果然在車上找到一把槍與子彈，警詢後依偽造特種文書、槍砲彈藥管理條例移送，檢方訊後諭令限制住居。

據了解，吳與張兩人有多項毒品前科。新莊警分局光華派出所前天晚間執行巡邏勤務時，在路上發現一輛賓士車違停遂上前盤查，但車上吳男、張男不願配合，坐在車上神情緊張、不斷飄移視線。

員警仔細比對資料後，發現車牌有異，竟是利用壓克力板製作，當場以偽造特種文書現行犯將兩人逮捕，並實施附帶搜索。

警方仔細搜查，果然在後座車椅底部發現一把改造手槍與子彈數顆，趕緊以無線電呼叫警網支援，將兩人帶回派出所。