攜毒駕車謊報姓名身分證字號 通緝犯遭識破被逮
30歲楊姓男子因毒品案遭判刑11年而被通緝，日前又攜毒駕車途經台南市東山區遭盤查，企圖謊報姓名及假身分證字號瞞騙，當場被識破，依法送辦。
台南市政府警局白河分局偵查隊員今天說，楊姓男子5日晚間9時許駕車途經東山時，汽車未熄火停於車道而被警方盤查，楊姓男子當時謊報假姓名及假身分證字號。
不過，警方啟用警政資料庫比對查證，發現楊姓男子因毒品案被判刑11年，今年4月遭台灣台南地方檢察署通緝；警方當場逮捕楊姓男子，且在汽車駕駛座前發現餅乾鐵盒，盒內有42公克安非他命、毒品吸食工具及電子磅秤等。
警方調查，楊姓男子設籍台南六甲區，有毒品及竊盜前科；警方訊後依違反毒品危害防制條例移送南檢偵辦。
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