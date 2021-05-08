北市永康商圈茶行遭竊近百萬 3慣竊落網
台北市大安區永康街一間茶葉行日前遭竊，財損近新台幣100萬元。警方獲報後循線追查，發現慣竊45歲黃姓男子等3人涉有重嫌，並於雙北市分別將3嫌拘捕到案。
台北市警察局大安分局今天舉行破案記者會，和平東路派出所所長歐能仁表示，4月中獲報永康街一間茶葉行遭竊，警隨即調閱監視器和進行大數據分析，進而掌握45歲黃男、50歲張男及66歲周男涉有重嫌。
據調查了解，黃男等人都有竊盜及毒品前科，但不思悔改，竟趁被害人打烊後深夜室內無人，以及店家窗戶未上鎖之際，攀爬至店家2、3樓開啟窗戶入內行竊。
經許姓被害人到派出所報案後，大安分局立即成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，經蒐證循線分別於台北市萬華區、新北市板橋區及三重區等地將3嫌拘捕到案，並起獲贓物及毒品。
全案詢後將黃男等人依涉竊盜罪及毒品罪嫌移送北檢偵辦。
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