影／轎班成員出巡前被逮 班頭大鬧警局要人下場超慘

台南市警五分局昨天持搜索票，在仁德區查獲王姓毒品通緝犯，他的王姓友人今天凌晨得知後到分局找人，指臨時找不到人可以扛轎參加廟會遶境，怒嗆到時候要請警察局長來抬轎。王言詞反覆及持續脫序行為，警方研判他可能吸毒，檢具相關事證向檢方聲請強採書後，下午查緝到案，王的尿液初篩呈陽性反應，依違反毒品危害防制條例偵辦。

據調查，38歲王姓男子因不滿友人毒品通緝遭警方逮捕，無法參加廟會活動，前後大鬧台南市警五分局和緯派出所及偵查隊，遭警方喝斥制止後離去。然而，王囂張行徑傳出後，引發社會譁然。

王1個小時內兩度進出分局和緯派出所及偵查隊，言詞反覆、行為脫序，警方研判他疑似吸毒，檢具相關事證向台南地檢署檢察官申請鑑定許可書，對他實施毒品採檢。