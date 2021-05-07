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吸毒闖分局嗆釋放通緝犯 台南廟會承包工頭被逮

中央社 / 台南7日電

承包廟會扛轎的王姓工頭，因出陣少1人，今天凌晨到台南市警局第五分局要求釋放因毒品通緝被逮的轎班成員，警方懷疑王男吸毒才行為脫序，強制驗尿出現陽性反應，將依法送辦。

台南市警局第五分局昨天下午在台南市仁德區逮捕因毒品案被通緝的36歲王姓男子，因夜間不偵訊，暫時留置在第五分局；承包廟會抬轎的38歲王姓男工頭，今天凌晨1時許卻到分局要求放人，一直在偵查隊門口用台語問「人呢」，遭警方怒斥「這是你可以亂的地方嗎，走出去」。

王男2度到第五分局要求放人，1次待了半小時，1次待了7分鐘，2次間隔時間約20分鐘。王男揚言，若是廟會無法出陣遶境，將把神轎抬到分局，請市警局長或警察來抬轎。最後王男寫了陳情書後才離開。

王男鬧事後，警方懷疑王男吸毒才行為脫序，立刻展開調查發現，王男寄籍在台南市六甲區戶政所，因轎班成員被逮，這名成員的妻子趕緊向王男通知，王男驚覺廟會轎班無法出陣遶境才前往分局鬧事。

警方隨後獲得台南地檢署同意，強制對王男驗尿，尿液呈現安非他命陽性反應，但王男不願說出何時吸毒及毒品來自何處；警方將依違反毒品危害防制條例偵辦，並向上溯源追查。

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