因停車位喬不攏起爭執 莽男揮拳打傷7旬翁害心臟病發亡
李姓男子與高齡70歲、患有心臟疾病的黃姓老翁為鄰居，兩人因停車位問題發生爭執，李男基於傷害之意，以右手肘擊黃翁腹部，再揮拳打擊他臉部，兩分鐘後黃翁心臟病發倒地，送醫不治。新北地檢署認為李男明知黃翁患有心臟病不堪受驚，仍揮拳傷害黃翁致其心臟病發，依傷害致死罪起訴李男。
檢警調查，李男與黃翁是三十幾年的老鄰居，但平常沒有什麼交集。黃翁因年紀大，心臟功能不佳且患有慢性病，李男亦知情。今年1月初兩人停車位問題發生口角，李男一氣之下，以右手肘擊黃翁腹部，接著又揮拳毆打黃翁臉部，還想拿出工具攻擊，被聞聲查看的黃妻攔下，拉到一旁。
未料約莫2分鐘後，黃翁因心臟病導致休克倒地，送醫不治。新北地檢署認為李男明知黃翁患有心臟功能不佳、慢性病等，仍基於傷害之意出拳打黃翁，依傷害致死案件起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言