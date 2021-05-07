因停車位喬不攏起爭執 莽男揮拳打傷7旬翁害心臟病發亡

李姓男子與高齡70歲、患有心臟疾病的黃姓老翁為鄰居，兩人因停車位問題發生爭執，李男基於傷害之意，以右手肘擊黃翁腹部，再揮拳打擊他臉部，兩分鐘後黃翁心臟病發倒地，送醫不治。新北地檢署認為李男明知黃翁患有心臟病不堪受驚，仍揮拳傷害黃翁致其心臟病發，依傷害致死罪起訴李男。

檢警調查，李男與黃翁是三十幾年的老鄰居，但平常沒有什麼交集。黃翁因年紀大，心臟功能不佳且患有慢性病，李男亦知情。今年1月初兩人停車位問題發生口角，李男一氣之下，以右手肘擊黃翁腹部，接著又揮拳毆打黃翁臉部，還想拿出工具攻擊，被聞聲查看的黃妻攔下，拉到一旁。