屏東漁船觸礁4人失蹤 「綠島之星」船長機警救起3人

屏東琉球籍漁船「漁順昇168號」出海觸礁，陳姓船長父子及1名印尼籍船員被來往蘭嶼、後壁湖的「綠島之星3號」發現救起。（琉球區漁會提供） 中央社

屏東琉球籍「漁順昇168號」前晚觸礁4人失聯，今天上午3人被「綠島之星3號」救起。救人的船長許清屏表示，當時看到目標物，基於海上敏感度，靠近才知道是落海的人。

「漁順昇168號」前晚10時許在屏東鵝鑾鼻西南海域觸礁，陳姓船長向漁業電台求救後，海巡趕往現場不見人船；昨天傍晚船隻被友船找到，陳姓船長父子及1名印尼籍船員今天上午被來往蘭嶼、後壁湖的「綠島之星3號」發現救起。

許清屏接受中央社採訪時指出，上午10時許從蘭嶼出發後約半小時，看到海上有目標物，但在船航線的右方，當時不知道是什麼，基於海上敏感度，他脫離航線靠近看，看到3人揮手求救，才知道是落海的人。

許清屏表示，當時海上3人趴在船板上，船板上掛有浮球，只能容納3個人；他將3人救起，3人精神狀態都不錯，可能一時被救起太高興，一上船就呈現虛脫狀態，他提供水及麵包先讓他們少量食用，船上客人也都很高興3人能獲救。

許清屏表示，陳姓船長告知船觸礁遇難，另有1名台籍船員漂走；他們3人在漂流時，有商船經過，但沒看到他們。

陳姓船長等3人在中午12時10分於恆春後壁湖上岸，3人精神狀態都不錯，能夠自行走路，已送往恆春的醫院治療。