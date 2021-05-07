琉球籍漁船屏東觸礁 3船員獲救送醫前意識清醒

基隆市八斗子籍漁船「漁富888」6日在馬祖東引東北方外海86浬處失火，海巡署緊急馳援。（海巡署提供） 中央社

屏東縣琉球籍漁船漁順昇168號5日在鵝鑾鼻七星岩附近觸礁，行政院國家搜救指揮中心今天說，救起3名船員的交通船中午抵達後壁湖漁港，3人送醫前意識清醒，將持續搜救另1人。

「漁順昇168號」5日晚間10時多觸礁求救，海洋委員會海巡署馳援不見人船。海巡表示，船上有陳姓船長、2名台灣籍船員及1名印尼籍移工，琉球籍漁船「富漁慶2號」船長昨天回報找到船，船體傾斜，但船上4人不見蹤影。

國搜中心今天指出，綠島之星3號交通船上午10時30分在綠島西方11浬救起3人（2名台灣籍及1名印尼籍），將把3人送往後壁湖漁港，後續將協助3人送醫。

國搜中心表示，綠島之星3號交通船在中午抵達後壁湖漁港，獲救3名船員有失溫，送醫前意識清醒，分別送往屏東旅遊醫院、基督教醫院、南門醫院醫治，並持續海空搜救另1名台籍船員。