高雄警追販毒集團 意外查獲土製炸彈

高雄市警局少年隊今年偵辦販毒集團時，意外查獲集團內李姓男子為防身，以高空煙火的黑色火藥製成土製炸彈，經警方詢問後，李男坦承是他製作，警方試爆時還炸出20公分深的圓形彈坑，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

據了解，該販毒集團因販賣毒品給青少年，被少年隊盯上，進而發現集團中有人會製作土製爆裂物。今年3月，警方掌握情資後，在前天下午3點多時，持檢察官拘票前往高雄大寮區李男的住處將他拘提到案。

警方另在李男住家查獲黑色火藥、鞭炮一批、膠帶、火藥分裝盒、第二級毒品安非他命、2小包約58公克重的疑似毒品粉末（初驗呈現二級毒品反應）及安非他命吸食器等證物。

李男坦承土製炸彈是他製作，並供稱因與人有毒品交易糾紛，在外有仇家，便便用高空煙火黑色火藥改造成約棒球大小的土製炸彈，今年1月時也曾在住家附近農田試爆，在地上留下約20公分深的圓形彈坑。

少年隊將李製作的土製炸彈用防爆毯包裹後，送交刑事局偵5大隊偵3隊試爆後，發現具殺傷力，警詢後依造槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。