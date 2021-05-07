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影／警攔違規迴轉車 女通緝犯報假名躲車上僵持仍被逮

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

陳姓女通緝犯今天駕車行經路口因違規迴轉，為中和交通分隊員警巡邏發現當場攔查，陳女因涉嫌報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮，警詢後今依法解送新北地檢署歸案。

中和警分局交通分隊巡邏員警今天凌晨1時許在中和區中景平路、景安路口，看到一輛汽車涉嫌在路口違規迴轉，警方上前攔查，車上女駕駛一開始不願開車窗接受盤查，經警方第五次要求才將車窗開一些縫隙，又謊報他人資料，企圖規避警方盤查。

員警見女駕駛所報身分證號資料，與駕駛人明顯不符，認為其中一定有問題，因女駕駛坐在車內不肯下車受撿，隨即以警用無線電請求警力支援，已僵持10多分鐘的女駕駛見已被員警團團包圍，最後才乖乖下車受撿。

警方隨後查出女駕駛確實身分為37歲陳姓女子，因涉及毒品案件未出庭遭新北地檢署通緝在案，警詢後今天依法解送新北地檢署歸案。

陳姓女通緝犯今晨駕車在路口違規迴轉遭中和交通分隊員警巡邏發現攔查，陳女涉報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮。記者王長鼎／翻攝
陳姓女通緝犯今晨駕車在路口違規迴轉遭中和交通分隊員警巡邏發現攔查，陳女涉報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮。記者王長鼎／翻攝
陳姓女通緝犯今晨駕車在路口違規迴轉遭中和交通分隊員警巡邏發現攔查，陳女涉報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮。記者王長鼎／翻攝
陳姓女通緝犯今晨駕車在路口違規迴轉遭中和交通分隊員警巡邏發現攔查，陳女涉報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮。記者王長鼎／翻攝
陳姓女通緝犯今晨駕車在路口違規迴轉遭中和交通分隊員警巡邏發現攔查，陳女涉報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮。記者王長鼎／翻攝
陳姓女通緝犯今晨駕車在路口違規迴轉遭中和交通分隊員警巡邏發現攔查，陳女涉報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮。記者王長鼎／翻攝

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