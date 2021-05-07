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影／警攔違規迴轉車 女通緝犯報假名躲車上僵持仍被逮
陳姓女通緝犯今天駕車行經路口因違規迴轉，為中和交通分隊員警巡邏發現當場攔查，陳女因涉嫌報假名被查出，躲車上與警僵持10餘分鐘仍被逮，警詢後今依法解送新北地檢署歸案。
中和警分局交通分隊巡邏員警今天凌晨1時許在中和區中景平路、景安路口，看到一輛汽車涉嫌在路口違規迴轉，警方上前攔查，車上女駕駛一開始不願開車窗接受盤查，經警方第五次要求才將車窗開一些縫隙，又謊報他人資料，企圖規避警方盤查。
員警見女駕駛所報身分證號資料，與駕駛人明顯不符，認為其中一定有問題，因女駕駛坐在車內不肯下車受撿，隨即以警用無線電請求警力支援，已僵持10多分鐘的女駕駛見已被員警團團包圍，最後才乖乖下車受撿。
警方隨後查出女駕駛確實身分為37歲陳姓女子，因涉及毒品案件未出庭遭新北地檢署通緝在案，警詢後今天依法解送新北地檢署歸案。
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