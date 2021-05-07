男子毒品案判刑未報到遭警拘提 所長被利刃刺腹共3警負傷

苗栗縣鍾姓男子因毒品及襲警案遭判刑，但4日入監執行未報到 ，苗栗警分局公館分駐所所長吳國基和2名員警，晚間7點多持拘票上門要逮人時，鍾男不開門拒捕，員警試圖進入他房內，雙方發生衝突，鍾男持刀械抗拒，又扔電池砸中一名員警頭部，吳國基上前壓制，不料混亂中對方從地上撿起遭擊落的利刃刺中他腹部，送醫發現傷勢嚴重，手術後送加護病房，目前情況已穩定。

鍾男被隨後趕到的支援警力逮捕，送往監所報到服刑，鍾姓男子疑似長期吸毒且造成情緒問題，是警方列管治安人口，他涉嫌持刀械攻擊造成2名員警受傷，行凶刀具類似小武士但長度不及35公分，並非管制刀械，苗栗警分局將以加重妨害公務罪嫌移送偵辦。

所長吳國基長被鍾男以尖刀刺中防彈衣下緣和腰帶間縫隙部位，當晚由119救護車送醫，鍾姓男子隨後也被趕到的支援警力制伏帶回，吳國基送醫後，發現傷勢比想像嚴重，小腸被刺傷，緊急手術切除約20公分，目前已無生命危險，情況穩定，被電池砸中頭部的劉姓巡佐傷勢無大礙，另一名警員也有擦傷，鍾姓男子拒捕過程中左手也被刀畫傷。